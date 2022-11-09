Ağrı'daki otobüs kazasında hayatını kaybeden Gürbüz Erciş'te toprağa verildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yolcu otobüsünün tır ve yan yatan şeker pancarı yüklü kamyona çarptığı kazada yaşamını yitiren 8 kişiden biri olan inşaat işçisi Önder Gürbüz, memleketi Van'ın Erciş ilçesinde toprağa verildi.

Van'dan Ankara'ya giden Abdulkerim Kınay'ın yönetimindeki 34 EG 1164 plakalı yolcu otobüsü, 7 Kasım'da Tutak ilçe girişinde kontrolden çıkarak tır ve yan yatan kamyona çarpması sonucu 7 kişi olay yerinde bir kişi ise kaldırıldığı Erzurum'da hayatını kaybetmişti. DNA testi ve otopsilerin ardından 8 kişinin cenazesi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan yakınları tarafından bugün teslim alındı.

İstanbul'a inşaatta çalışmaya giderken kazada hayatını kaybeden Önder Gürbüz'ün (27) cenazesi de ailesi tarafından teslim alınarak Van'ın Erciş ilçesine getirildi. İlçenin Kekiksırtı Mahallesi'ne getirilen Gürbüz'ün cenazesi, gözyaşları arasında toprağa verildi.

Abdulhalik Gürbüz, amcasının oğlu olan Gürbüz'ün Erciş'ten İstanbul'a çalışmak için giderken Tutak'taki kaza sonucu hayatını kaybettiğini belirterek, “Geride gözü yaşlı bir eş ve 4 çocuk bıraktı. Olay esnasında başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere Ağrı Valisi, Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliğine ve tüm personeline çok çok teşekkür ederim. Özellikle Ağrı Valimiz bizimle çok ilgilendi, bizleri çok iyi ağırladı. Önder kendi halinde bir insandı. Ekmeğinin peşindeydi. İnşaatta çalışarak hayatını idame ediyordu. 2 oğlu ve 2 kızı vardı. İstanbul'dan gelmişti. Evinde dinlendikten sonra tekrar çalışmaya giderken kaza sonucu hayatını kaybetti” dedi.