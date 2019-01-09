Ağrılı hasta 7 saatte Van'a ulaştırıldı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynaklı mezrasında rahatsızlanan Yadigâr Demirtaş'ın imdadına yetişti. Hasta, 7 saatlik çalışmanın sonucunda Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesine bağlı karla mücadele ekipleri, il dışından gelen çağrıları da değerlendiriyor. Gece saat 01.30 sıralarında Çaldıran ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan Ağrı'nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyü Kaynaklı mezrasında sancıları başlayan 24 yaşındaki Yadigâr Demirtaş'ın yakınları, sağlık ekiplerine haber verdi. Çaldıran ilçesinden çıkan sağlık ekipleri, mezra yolunun kapalı olması nedeniyle Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekiplerinden yardım istedi. Demirtaş ailesinin yardım taleplerine kayıtsız kalmayan Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, yaklaşık 7 saatlik zorlu bir çalışma ile mezra yolunu açarak sağlık ekiplerinin eve ulaşmasını sağladı.

İlk müdahalesi evinde yapılan doğum hastası Yadigâr Demirtaş'ın doğumuna kısa bir süre kaldığı belirlendi. Hasta, daha sonra Çaldıran Devlet Hastanesine kaldırarak tedavi altına alındı.

Hasta yakınları ise, Van Büyükşehir Belediyesi ve sağlık ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan, Başkale ilçesi Yurttepe Mahallesi'nde rahatsızlanan Sinem Tan'ın yardımına giden ambulans karda mahsur kaldı. Bunun üzerine karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, ambulansı kurtararak hastaya ulaşmasını sağladı.