Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan: "Pandeminin Türkiye'de ise ailenin değerinin anlaşılmasına vesile oldu"

Zübeyde Tezcan, pandeminin Türkiye'de ise ailenin değerinin anlaşılmasına vesile olduğunu söyledi.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde vatandaşlara ücretsiz hizmet veren Aile Terapisti Dr. Zübeyde Tezcan, 2020 yılında ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs pandemisinin her alanda olumsuz etkiler bıraktığını söyledi. Dünya genelinde milyonlarca insanın ölümüne neden olan pandeminin Avrupa ve uzak doğu ülkelerinin bir kısmında boşanmaların ve ayrılıkların artmasına neden olduğunu vurgulayan Tezcan, “Türkiye'de ise ailenin değeri anlaşıldı. Daha önceden de sorun yaşayan bir kısım aileler zaten ayrılacaktı ama pandemi kaynaklı ayrıldılar. Bazı ortada olan yani ayırılıp ayrılmamakta kararsız aileler ise bir birlerinin değerini anladılar. Çünkü aynı kader ortaklığını yaşadılar. Benzer sıkıntılara birlikte göğüs geldiler. Daha fazla birlikte vakit geçiren eşler, birbirinin kıymetini daha iyi fark etti. Erkek kadını, kadın erkeği anladı. Çocuklar daha önce anne babalarıyla sohbet etmezken, pandemi ile birlikte anne babasıyla sohbet ederek, beraber zaman geçirdi. Ailede iş bölümü oldu. Dolaysıyla bir birlerini keşfetmeye başladılar” dedi.

Türkiye'de aile terapistinin yeni bir kavram olduğunu ifade eden Tezcan, “Kavram olarak aileler sorun yaşadığında nereye başvuracaklarını bilmiyorlardı ama artık bu bilinç arttı. Van Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bize gelen aile sayımız arttı. Daha önceki yıllarda genelde kadınlar geliyordu ama son 6 aydır artık karı koca birlikte geliyorlar. Tabi dolayısıyla bu da bizi mutlu ediyor ve daha güzel yol almamızı sağlıyor. Çünkü aile demek; karı, koca ve çocuklar demek. Sadece kadınların geldiği durumlarda daha az yol alabiliyorduk” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de ailelerde yaşanan sorunların en başında eşlerin birbirlerini anlamamasından kaynaklandığına dikkat çeken Dr. Tezcan, “Kadın erkeği, erkekte kadını anlamıyor. Kadın olumsuz bir şey yapınca erkek direk onu eleştiriyor. Eleştirilen kadın da olumsuz tepki gösteriyor. Yani negatif etkileşimsel döngü dediğimiz birbirinden uzaklaşma oluyor ve ailede muhabbet ortamı olmuyor. Ama biz kadın ve erkeklere diyoruz ki; “Hak arayışıyla olmaz muhabbet.” Muhabbet: özveriyle, özen göstererek, sevgiyle, saygıyla, sorumluluk ve sabırla olur. Özveri ve fedakarlık da, önce vermek sonra almaktır. Bu şekilde muhabbet olabilir. Yoksa hak arayışına gidersek olmaz. Aile hayattaki en büyük değerimiz. En büyük sermayemiz çocuklarımız. Dolayısıyla en büyük yatırımımız onlar olmalıdır” diye konuştu.

Açıklamalarında özellikle anne ve babalara tavsiyelerde de bulunan Tezcan, “Eşler birbirlerini mutlu etmek için çaba göstermeli, fedakarlık yapmalılar. Birbirlerini anlasınlar, birbirlerini daha fazla mutlu etmek için kafa yorsunlar ve çaba göstersinler” dedi.