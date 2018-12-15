AK Gençlik geleneksel futbol turnuvası düzenliyor

AK Parti Van Gençlik Kolları Başkanlığı "AK Gençlik 18-30 Yaş Arası Futbol Turnuvası" temalı turnuvanın açılışı İskele Mahallesindeki 15 Temmuz Şehitler Parkı Yusuf Ziya Yılmaz Konferans Salonunda gerçekleşti.

Açılış programına AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva, Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve AK Parti'li gençler ve sporcular katıldı.

Programda bir konuşma yapan AK Parti İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, gençleri sahiplenme adına bir futbol turnuvası düzenleme kararı aldıklarını belirtti. Sportif faaliyetlerin gençleri bir arada tuttuğuna dikkat çeken İl Başkanı Türkmenoğlu, "Sportif faaliyetler sizlerin bir arada kaynaşmanızı sağlayacaktır. Hacıbekir Mahallesi'ndeki kardeşimle İskele Mahallesi'ndeki kardeşim, kardeştir. Van'ın kuzey, doğu, güney ve batısındaki gençler buradadır" diye konuştu.

"Gençliğin tartışmasız bir rolü olacak"

Van'da gençler için yapılmayan çok şeyin olduğunu ve her platformda gençlerin tartışmasız bir rolü olacağını ifade eden AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva ise, "Burada olan, olmayan herkes sizin bu şehrin gerçek sahipleri olmanız gerçeğiyle hareket eden, bu şehrin yaşanabilir bir kent, kurulacak bir kent olarak sizlere emanet edilmesi gerektiğine inan biriyim. Bu kente gençler için yapılan çok şeyler var, yapılmayan çok şeyler var. Sizlerin katılımıyla bunu uygulamak ve kentimizin 2023 hedefi çerçevesinde duyduğumuz ihtiyaç ve arzuyu 31 Mart seçimlerinde birlikte gerçekleştirmek arzusundayız" dedi.

Van'ın Türkiye'nin en güçlü genç nüfusuna sahip illerden olduğunu anımsatan Takva, "Van'ımız Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip yerlerden bir tanesidir. Dolayısıyla yaş ortalaması 21 olan bir kentte, en hayırlı hizmetlerden bir tanesinin buradan başlangıcını yapıyoruz. Bu seçimi kazanacağız ve tüm temennimiz sizler için güzel bir gelecek hazırlamak ve katılımınızı sağlayarak bir yerel yönetim sağlamaktır" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından turnuvaya katılan 900 sporcuya forma, şort, yağmurluk ve çantadan oluşan spor malzemesi dağıtıldı.