“Ak kadınlar” 33 bin fidanı toprakla buluşturdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ülke genelinde başlatılan 'Geleceğe Nefes Ol' kampanyasına bir destek de AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanlığından geldi. AK kadınlar, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Toprakkale bölgesinde fidan dikimi etkinliği gerçekleştirildi. Törene AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, MKYK Üyesi Esma Görgül Özdemir, ilçe kadın kolları başkanları ile kadın üyeler katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan AK Parti Van İl Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, 3 merkez ilçe ve 3 taşra ilçeyle birlikte toplam 33 bin üye sayısı kadar fidanı toprakla buluşturduklarını söyledi.

Üye sayıları kadar fidanı toprakla buluşturduklarını ifade eden AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Birim Başkanı Nur Arslantosun ise, etkinliğin gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakılması noktasında çok önemli olduğunu kaydetti.