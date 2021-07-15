AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanlığından aşı seferberliğine destek

Türkiye, korona virüsü salgını sürecinde hem hastane hizmetleriyle hem de aşılama planlamasıyla dünyaya örnek olmaya devam ediyor. En fazla aşılama yapan ülkelerin arasına giren Türkiye, olumsuz arazi şartlarına rağmen en ücra köşelerde yürüttüğü aşı çalışmalarıyla da dünyada adını sıkça duyurdu. Bu kapsamda Bahçesaray Toplum Sağlığı Merkezi tarafından ilçe merkezinde kurulan aşı standında randevusuz aşı yapılmaya devam ediyor.

AK Parti Bahçesaray İlçe Başkanı Cumali Sabırlı başkanlığındaki partililer de bugün aşı standını ziyaret ederek, seferberliğe destek oldu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Sabırlı, AK Parti olarak başlatılan aşı seferberliğe destek olmak için toplu olarak aşı olmaya geldiklerini belirterek, “Tüm halkımızı aşı olmaya davet ediyoruz. Bu hastalığı aşılanarak yenebiliriz. Destek veren herkese teşekkür ederim. İlçe sağlık ekibimize de fedakar çalışmalarından dolayı çok teşekkür ederim. Aşı olalım, sağlıklı olalım” dedi.