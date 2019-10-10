AK Parti Gürpınar İlçe Başkanı Güngör göreve başladı

AK Parti Genel Merkezi tarafından Van'ın Gürpınar İlçe Başkanlığına getirilen Taha Güngör, düzenlenen törenle Halit Toktaş'tan başkanlık görevini devraldı.

AK Parti İlçe Başkanlığı binasında düzenlenen devir teslim törenine yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda partili katıldı. Burada bir konuşma yapan eski ilçe başkanı Halit Toktaş; ilçe ve parti için çok emek verdiğini belirterek, “Bundan da büyük mutluluk ve onur duyuyorum. Bu bir bayrak yarışı, şimdi bu barağı arkadaşımıza devrediyorum. Kendisine başarılar diler, ilçemiz adına hayırlı olmasını temenni ederim” dedi

Yeni başkan Taha Güngör ise, AK Parti hükümetinin bir üyesi olmaktan her zaman gurur duyduğunu belirterek, “Bugün ise bu gururu taçlandırarak beni bu göreve layık gören AK Parti Kurucu Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a, bu davayı bugüne taşıyan dava arkadaşlarımıza ve Van il yönetimine teşekkür ederim. AK Parti, Türkiye'yi daha aydınlık bir geleceğe taşıyacağına hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu baki davanın bir neferi, bayrak taşıyıcısı olacağım. Norduz'dan Hoşap'a, Aşağıkaymaz'dan Dağseven'e 17 yıllık hizmet aşkı ile devam ettireceğime hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tekrardan bu göreve beni layık gören tüm parti teşkilatımıza teşekkür ediyorum. 6,5 yıl bu barağı taşımış, birçok seçimler kazanmış ve bu partiye gönül verip hizmet eden, benden önceki ilçe başkanımız dava arkadaşım olan Halit Toktaş Beye de çok teşekkür eder, Gürpınar ilçemize, Van ilimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” dedi.