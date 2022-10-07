AK Parti heyeti, Bakan Muş'la görüştü

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal, Abdulahat Arvas, Belediye Başkanları İsmail Say, Salih Akman, Şefik Ensari ve Hayrullah Tanış'ın bulunduğu AK Parti Van heyeti, Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil'i ziyaret etti.

Yapılan ziyaretlere ilişkin açıklamada; ekonomik önceliklerin büyüttüğü şehirlerden biri olmak hedefi ile Van'ın sahip olduğu potansiyelin ekonomiye kazandırılması, üretimin ve istihdamın artırılarak, ticari altyapının daha da güçlendirilmesi amaçlandığı belirtildi. Bu paye ile Van'ın avantajlı olduğu özellikle tarım ve sınır ticareti konularında ilgili bakan ve bakan yardımcısı ile görüşerek karşılıklı istişarelerde bulunulduğu ifade edilen açıklamada, “Ticaret Bakanı ile yapılan toplantıda; modernizasyonu tamamlanan Kapıköy Sınır Kapısı'nda iş ve işlemlerin kesintisiz sağlanması amacıyla gümrüğün 7 gün 24 saat açık tutulması, Türkiye ve İran arasında bulunan Kapıköy-Razi Kara Sınır Kapısı'nın transit geçişlere açılması, İran İslam Cumhuriyeti ile sürdürülen yüksek düzeyli işbirliği çerçevesinde iki ülke arasında hedeflenen 30 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak, Van'ın İran ile olan 290 kilometrelik sınır hattının daha işlevsel hale gelmesi ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Çaldıran Çilli Sınır Kapısı ve Başkale Gelincik Sınır Kapısı'nın açılması, iki ülke arasında ekonomik, sınai ve ticari faaliyetlerin ivme kazanmasının önemli alternatiflerinden biri olacak sınır ticaret merkezi kurulması, Kapıköy Sınır Kapısı üzerinden yapılan ticaretin daha verimli ve hızlı şekilde gelişmesi, sanayici ve tüccarın ihtiyaç duyduğu ham madde ve yarı mamul ithalatına yönelik Van'a gıda, hububat, tekstil, petro kimya, cam, seramikten sofra ve mutfak eşyası gibi ürünler için ihtisas yetkisi verilmesi ve ithal edilecek ürünlerin analizi konusunda tam donanımlı bir laboratuvar kurulması, toplumsal doku ve sosyal dayanışmanın önemli paydaşlarından biri olan, ekonomik hayatın vazgeçilmezi olarak gördüğümüz esnaf ve sanatkarlarımızın daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyerek, bu konuda beklentileri anlattık” denildi.

Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişçi, bakan yardımcısı ve genel müdürlerin de bulunduğu heyetin 20 Eylül tarihinde Van'ı ziyaret ettiği hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi:

“Bakanlığın yatırım ve projeleri konusunda bilgi almış, sektör temsilcileri ile bir araya gelmişti. Van heyeti olarak bizde iade-i ziyarette bulunarak kendilerine iletmiş olduğumuz taleplerin akıbetini öğrendik. Özellikle tarımsal sulama ve göletler konusunda ivedilikle bir çalışma yapılmasını tekrar dile getirdik, konu ile ilgili DSİ Genel Müdürümüz cuma (bugün) günü Van'da olacak, sahada incelemelerde bulunarak gerekli çalışmaları başlatacaktır. Van'da daha fazla üretim yapılması, kamu ve özel sektör yatırımlarının artması, daha fazla istihdama imkân sağlayacak bir iklimin oluşması gayesi ile AK Parti ailesi olarak milletvekilinden belediye başkanına, il başkanından ilçe başkanına bütün neferlerimizle büyük bir özveri ve samimiyetle çalışıyoruz. Yaptığımız görüşme ve toplantılarda Van'ın ekonomisine, ticaretine, tarımsal üretimine ilişkin konularda katma değer oluşturma ve istihdam sağlamaya yönelik çabalarımıza destek veren Ticaret Bakanı ile Tarım ve Orman Bakan Yardımcısına teşekkür ediyoruz.”