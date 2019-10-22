AK Parti heyeti Çatak'ta

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekilerin ilk durağı AK Parti İlçe Başkanlığı oldu. Parti binasının önünde İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ve partililer tarafından karşılanan Türkmenoğlu, "AK Parti İlçe Başkanımıza hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Kurumlar kalıcıdır, görevler geçicidir. Yeni görevinde Ahmet kardeşimize başarılar dileriz. Eski Başkanımız Tahsin Babur'a da ilçemizde göstermiş olduğu özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz. İnşallah Çatak ilçemizde hep beraber çok güzel hizmetler yapacağız” dedi.

Türkmenoğlu ve beraberindekiler, daha sonra Çatak Kaymakamı Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi. Sohbet havasında geçen ziyarette konuşan Kaymakam Çeçen, “Ziyaretlerinden dolayı Başkan Türkmenoğlu ve ekibine çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. İlçemizde AK Parti güzel hizmetler yapmış ve daha da yapacak. Kendilerine ve ekibine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Çatak Belediyesine geçen heyet; Belediye Başkan Vekili Yasemin Cebe, Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Yalçın ve belediyede görevli birim amirleriyle bir araya geldi. Türkmenoğlu, Çatak'ta kısa sürede yapılan önemli çalışmalardan dolayı Belediye Başkan Vekili Cebe'yi tebrik etti.

Türkmenoğlu, belediyelere her zaman destek olacaklarını belirterek, “AK Parti olarak seçimlerde ciddi ve yoğun bir çalışma yürüttük. Çatak nüfus olarak küçük, ama doğal güzellikleri ile ilimizin gözde ilçelerindendir. Dağınık olduğu için bu bölgemizde hizmet etmek elbette ki çok kolay değildir. Bizler bunu bilerek bu hizmete talip olduk. Çataklılar da bizlere güvenerek oylarını verdiler. Bu noktada gece gündüz demeden çalışan bir önceki teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Başkanımız Abdurrahman Şeylan'ı tebrik ediyor, her zaman desteklerimizi göstereceğimizi belirtmek istiyorum" dedi.

Ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyet dile getiren Başkan Vekili Cebe ise, "Belediye Başkanımız Abdurrahman Şeylan öncülüğünde 31 Mart seçimlerinden önce yoğun bir çalışma yürüttük. Sizlerin, esnafımızın ve halkımızın desteği, ekibimizin ciddi çalışması ile Allah bize bu işi nasip etti. Sizlerin bizlere verdiği destekle vatandaşlarımıza hizmet edeceğiz" diye konuştu.

Belediye ziyaretinin akabinde esnaflara ‘hayırlı kazançlar' dileyen Türkmenoğlu; ilçede verilen hizmetten memnun olup olmadıklarını ve bir isteklerinin olup olmadığını sorduktan sonra ilçeden ayrıldı.