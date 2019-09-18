AK Parti heyetinden Başkan Berge'ye ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Ahilik Haftası nedeniyle Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VANESOB) Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti.

VANESOB Başkanı İsa Berge, AK Parti'li heyeti makamında ağırladı. Birliğe bağlı oda başkanlarının da hazır bulunduğu ziyarette, Van esnaf ve sanatkarının durumu ile ilgili istişarelerde bulunuldu. AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, “Ben de bir esnafım. Ahilik kültürü son derece önemlidir. Ahilik kültürünün uygulandığı şehirlerde yaşam kalitesi de beraberinde yüksek seviyelere ulaşmaktadır. Van'da çok köklü bir esnaf geleneği vardır. Van'ımızda son derece kıymetli esnaf ve sanatkarımız vardır. Ahilik geleneğini kendine şiar edinen ve adeta birer çınar olan esnafımız, kadim Van'ımıza değer katmaktadır. El emeği ile çalışan ve dürüstlükten taviz vermeyen esnaf ve sanatkarlarımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum” dedi.

“Esnafımız Van için değerlidir”

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, Van ekonomisinde önemli bir rolü olan esnaf ve sanatkarların haftasını kutlayarak, “Ahilik geleneğini yaşatan esnaflarımız Van'ımız için değerlidir” ifadelerini kullandı.

“Dürüst ve helal kazanç önemlidir”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Yaklaşık bin yıl öncesinden gelen ahilik kültürünün Anadolu'da yoğrulmuş hali olan esnaf ve sanatkarlarımız var. Esnafımızın Ahilik Haftası'nı kutluyorum. Önemli olan dürüst ve helal bir şekilde kazanç elde etmektir. Bu doğrultuda olan esnaf ve sanatkarlarımız son derece kıymetlidir” diye konuştu.

“Bize verdikleri değeri göstermişlerdir”

VANESOB Başkanı İsa Berge de, “Ahilik Haftası kapsamında bizleri ziyaret eden vekillerimiz ve il başkanımız bizleri mutlu etmişlerdir. Ahilik Haftası'nda bizleri unutmayan AK Parti'li heyet, esnafımıza ve sanatkarımıza değer verdiklerini göstermişlerdir. Bir kardeşlik olan ahilik felsefesi ile hareket eden esnaf ve sanatkarlarımız, Van'ımıza değer katmaktadırlar. Kökü yaklaşık bin yıl öncesine dayanan Ahi Evran kültürünü yaşatmak bizlerin görevidir. Böyle anlamlı bir haftada bizlerin yanında olan AK Parti Van Milletvekilimiz İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile AK Parti Van İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Esnaf ve sanatkarımızın yanında olan AK Parti heyetinin sıcak ve samimi ziyareti bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir” şeklinde konuştu.

Ziyaret, çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.