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AK Parti heyetinden engellilere ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayahan Türkmenoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engellileri ziyaret ederek günlerini kutladı.


3 Aralık Dünya Engelliler Günü sebebiyle AK Parti Van İl Başkanlığı, bazı ziyaretler organize etti. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, bu kapsamda ilk ziyaretini Görbir Görme Engelliler Derneğine yaptı. Türkmenoğlu, burada engelli vatandaşların sadece bir gün değil her gün hatırlanması gerektiğini söyledi. Görbir Görme Engelliler Derneğini Başkanı Osman İnce ve üyelerle sohbet eden Türkmenoğlu, günün anlamına binaen çiçek verdi. Dernek üyeleri de Türkmenoğlu ve beraberindekilere ziyaretten dolayı teşekkür etti.


Türkmenoğlu, daha sonra İpekyolu ilçesinde bulunan Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi Müdürlüğüne geçtiler. Buradaki çocukları ziyaret eden Türkmenoğlu, yetkililerden bilgi alırken, çeşitli hediyeler dağıttı. Türkmenoğlu, ardından bazı engelli vatandaşları evlerinde ziyaret ederek hediyeler verdi.

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