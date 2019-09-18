AK Parti heyetinden VESOB'a ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile Ahilik Haftası sebebiyle Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (VESOB) Başkanı İsa Berge'yi ziyaret etti.

Kendisinin de esnaf olduğunu belirten Türkmenoğlu, ahilik kültürünün önemine değindi. Van esnafının Ahilik Haftası'nı da kutlayan Türkmenoğlu, ahilik kültürünün uygulandığı şehirlerde yaşam kalitesinin de beraberinde yüksek seviyelere ulaştığını söyledi.

VESOB Başkanı İsa Berge de, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Milletvekilleri Kartal ve Arvas ise, günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptılar.

Ziyaret, birlikte çekilen hatıra fotoğrafının ardından son buldu.