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AK Parti İpekyolu heyetinden VGC'ye ziyaret

AK Parti İpekyolu Belediye Başkan Adayı Muhsin Aydın, seçim çalışmaları kapsamında beraberinde İlçe Başkanı Vesim Yaviç ile Vangölü Gazeteciler Cemiyetini (VGC) ziyaret etti.


AK Parti İpekyolu Belediye Başkan Adayı Muhsin Aydın, İpekyolu İlçe Başkanı Vesim Yaviç ve beraberindeki partililer, Vangölü Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti. VGC Başkanı Fatih Sevinç ile yönetim kurulu üyeleri Aytaç Aykaç, Bişar Ulutaş, Rıdvan Can, Şükrü Akyüz ve A. Baki Karaca ile sıcak bir sohbet gerçekleştiren AK Parti İpekyolu heyeti, seçim öncesi yaptıkları ve bundan sonra yapacakları çalışmaları dile getirdi.


Aydın ve Yaviç, yerel seçimlerde halka yapılan hizmetleri anlatmaktan ziyade, bu kez onların gönlüne dokunmanın yollarını arayacaklarını belirterek, bu seçimlerde AK Parti'nin başarılı olacağına dair inançlarını koruduklarını ifade etti.


Ziyaret, çekilen fotoğrafların ardından tamamlandı.

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