AK Parti Milletvekili adayı Biçek'ten teşekkür mesajı

Dönem Van Milletvekili adayı Selma Biçek, teşekkür mesajı yayımladı.

14 Mayıs 2023 pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde AK Parti'den Van Milletvekili 5. sıra adayı olan Selma Biçek, teşekkür mesajı yayımladı. Biçek mesajında, "Kıymetli hemşerilerim, 14 Mayıs seçimlerinde memleketim Van'a hizmet etmek için şahsımı milletvekili adayı gösteren Genel Başkanımız Cumhurbaşkanımız, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'a sonsuz şükranlarımı arz ediyorum. Seçilme hakkı kazanarak, Van'ımızı ve siz kıymetli hemşerilerimizi TBMM'de en iyi şekilde temsil edecek olan milletvekillerimizi yürekten tebrik ediyor başarılar diliyorum. Bizlere seçim sürecinde destek veren vatandaşlarımıza ve sahada bizlere destek olarak her an yanımızda olan, emek veren, bu kutlu dava için gece gündüz koşturan tüm dava arkadaşlarımıza, teşkilatımızın değerli üyelerine, basınımızın kıymetli emekçilerine sonsuz teşekkür ediyorum.

Kıymetli hemşerilerim değerli dava arkadaşlarım, daha işimiz bitmedi. Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için var gücümüzle çalışacağız. 28 Mayıs gününe kadar elimizden gelenin fazlasını yapacağız, çok çalışıp çalmadık kapı, almadık gönül bırakmayacağız. Reisimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için yarın değil hemen şimdi “Haydi Bismillah” diyerek çalışmalarımızı hızla yürüteceğiz. Bu uğurda ilk günkü heyecan ve şevkle tüm hemşerilerim ve dava arkadaşlarımızın canı gönülden “Hemen Şimdi” dediğini yürekten hissediyorum. Bir kez daha teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.