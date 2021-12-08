AK Parti Milletvekili Kartal: “OSB modeli artık dünya ülkeleri tarafından da örnek alınan kurumsal bir yapıya sahiptir”

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesi üzerine AK Parti grubu adına TBMM'de bir konuşma yapan İrfan Kartal, “Ülkemizin sanayisini, teknolojisini, rekabet gücünü, refahını artırmak ve sürekli kılmak için toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda gece gündüz demeden yaptıkları çalışmalardan dolayı Bakanımız Mustafa Varank ve tüm bakanlık çalışanlarına teşekkür ediyorum. Türkiye büyümesini sürdürülebilir, çevre ile uyumlu yüksek katma değerli üretim ve teknoloji üretimi eksenine oturtmayı amaçlamaktadır. Katma değerli teknolojik üretimin en önemli unsuru da nitelikli insan kaynağı ve kurumsallaşmış bir özel sektör ekosistemidir. Kalkınmanın bölgesel ve ulusal ölçekli olmak üzere iki boyutu vardır. Bakanlığa bağlı olarak çalışmakta olan kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idareleri, bölgesel kalkınmanın kilit kurumları olup hem projeler geliştirilmekte hem de yerel paydaşların projeleri desteklenmektedir. Ulusal ölçekte kalkınmanın temeli olan teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri kuruluşu ve destekleri, Ar-Ge ekosisteminin en büyük unsuru olan TÜBİTAK ve KOBİ'lerimizi destekleyen en önemli kurum olan KOSGEB, bakanlık çatısı altındadır. Bakanlık hibe ve kredi destekleri yanında işletmelere sermaye desteği sağlayan fonlar aracılığıyla da destek vermeye başlamış, böylece bankacılık eksenli büyümeden sermaye tabanlı büyümeye geçişin tohumlarını atmıştır. Bölgesel gelişme açısından önemli bir başka uygulama ise OSB uygulamalarıdır. OSB uygulamalarına bakanlığımızca düşük faizli, uzun vadeli krediler verilmekte ve sanayiciler için altyapısı tamamlanmış sanayi parselleri hazırlanmaktadır. Ülkemizde sanayinin planlı gelişmesi ve sanayicilerin kendi kendilerini yönetmesi amacıyla kurulan OSB modeli artık dünya ülkeleri tarafından da örnek alınan kurumsal bir yapıya sahiptir. Bakanlıkça bugüne kadar 328 adet organize sanayi bölgesine sicil verilerek tüzel kişilik kazandırılmıştır. 2002 yılına kadar ülkemizde 192 OSB kuruluyken, 2003-2021 yılları arasında 136 yeni OSB kurulmuştur” dedi.

“Bakanlık ile ilgili kuruluşları üzerinde önemle durduğu konulardan biri yüksek teknolojili üretim, bir başka deyişle katma değeri yüksek ürün üretmektir” diyen Kartal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu kapsamda; sanayide girdileri yerlileştirirken, odak alanlarda geleceğin teknolojilerinin Ar-Ge'sinin yapılması hedeflenmektedir. Hamle programının ilk çağrısı makine sektöründe olmuştur. Buradaki projeler ülkemiz açısından stratejik öneme sahip ürünlerin yerli ve milli imkânlarla üretilmesini hedeflemektedir. Burada önemli bir başka husus da, tüm bu yüksek teknoloji içeren yatırımları, stratejik ya da proje bazlı yatırımlar kapsamında desteklenmeye devam edilecek olmasıdır. Böylelikle proje bazlı teşviklerden yararlanan işletmelerin, Ar-Ge'ye yönelik yatırım yapmalarını ve yenilik ekosistemine katkı sağlamaları da özendirilmektedir. Bunların somut çıktılarını görmek bizleri gururlandırıyor ve geleceğe ümitle bakmamızı sağlıyor. Bir istatistik paylaşmak istiyorum. 2020 yılında AR-GE harcamalarının milli gelire oranı yüzde 1,09'a yükselmiştir. Bu oran, 2002 yılında sadece binde 5'ti.

Bakanlık ve ilgili kuruluşları, Ar-Ge faaliyetleri hususunda fikrin oluşmasından pazarlamaya kadar teknolojiyi dert edinmiş tüm kesimlere destekler sağlamaktadır. Bu desteklerin somut çıktılarına örnek olarak; 89 teknopark, bin 254 Ar-Ge merkezi, 342 tasarım merkezi. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatının 2020 yılı verilerine göre Türkiye dünyada bin 705 uluslararası patent başvurusuyla 16'ncı sırada; bin 682 uluslararası marka başvurusuyla 10. sırada ve 530 uluslararası tasarım başvurusuyla yine 10. sırada yer almasını gösterebiliriz.”

Türkiye'nin otomobili projesinden de bahseden Milletvekili Kartal, “60 yıllık hayal emin adımlarla hayata geçmeye devam ediyor. 2018 yılının sonunda Bursa Gemlik'te ilk gösteriminin yapıldığı yerli otomobilimiz, hedeflendiği üzere 2022'nin sonunda üretim bandından inecek. İnanmakta zorlananlar TOGG'un dijital mecralarından canlı izleyebilirler.

Sadece aracı üretmekle kalınmıyor, elbette dünyada beklenen enerji darboğazı için de önlemler alınıyor. Geleceğin otomobillerinin elektrikli olacağı dikkate alındığında en önemli konu şarj altyapısı. Bu konuda, başta TOGG olmak üzere sıfır emisyonlu araçların yaygınlaşmasını destekleyecek şekilde tüm planlamalar yapılıyor. Gönül ister ki Bakanlığımızın ve ilgili kuruluşlarının özveriyle yerine getirdiği daha birçok hizmete burada yer verelim. Ancak siz de takdir edersiniz ki süre kısıtlaması nedeniyle hepsine değinebilmek mümkün olmuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile bağlı ve ilgili kuruluşlarının 2022 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.