AK Parti milletvekilleri Bakan Selçuk'la görüştü

Yapılan toplantıda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Van ilinde devam eden faaliyet ve yatırımlarıyla bağlı kurumlara ilişkin 2020 bütçeleri değerlendirildi. Aile, kadın, çocuk, engelli, sosyal hizmetler, yardımlar, şehit yakını ve gaziler, çalışma hayatı ve ekonominin gerektirdiği insan gücünü sağlamak gibi birçok önemli konuda yükümlülük sahibi olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu alanlarda politika üreterek, strateji belirlemektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hinterlandı çok geniş olup, toplumun her kesimine temas eden çok etkin ve önemli bir bakanlıktır.

Bakanlığın görev ve yetkileri dâhilinde yapılan çalışmalar ile Van'da sosyal adalet ve sosyal refahın arttırılması konusunda altyapının daha da güçlendirilmesi amacıyla; 78 yataklı Edremit Huzurevi ve Yaşlı Bakım Merkezinin faaliyete açılması, Erciş Sosyal Hizmet Merkezi Projesinin yapımına başlanılması, Erciş Aile Destek Merkezleri için kaynak sağlanması, Bakanlığa bağlı kurumların personel ihtiyacı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına ait aylık periyodik payların arttırılması ile ilgili talepler Bakan Selçuk'a iletildi.