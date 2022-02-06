AK Parti milletvekilleri gençlerle buluştu

AK Parti Erciş İlçe Başkanlığının düzenlediği program, Kaymakam Ferhat Kurtoğlu Konferans Salonunda yapıldı. Programa milletvekilleri Abdulahat Arvas ve Osman Nuri Gülaçar ile çok sayıda genç katıldı. AK Parti Erciş İlçe Başkanı İzzet Albayrak, “Amacımız dünya üzerinde iyiye ve güzele dair ne varsa, bütün bunları savunan bir gençliğin önünü açmaktır. Amacımız daima hakkın, adaletin tarafında olan bir nesli ülkemize kazandırmaktır. Elinde taşla, sopayla, silahla değil kitapla, bilgisayarla gezen, kafasını boş işlerle değil planla projeyle meşgul eden, yüreği inançla, şefkatle, cesaretle dolu bir nesil istiyoruz. İstiyoruz ki bizim gençlerimiz insana sarf malzemesi olmasın. Gençler diploma avcılığı yaparak kariyer peşinde koşan değil hakiki manada ilim ve hikmet arayışında olan bir gençlik istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Abdulahat Arvas ise “Bugün gençler öyle bir zor dönemde yaşıyor ki kültür emperyalizmi, kapitalist sistem gençleri öyle sarmalamış ki cebine kredi kartı koyuyor ve eline uyuşturucu veriyor. Sokaklarda sorumsuz, iddiasız bir gençliğin yetişmesi için bütün imkanları seferber ediyor. Biz ilimle, irfanla, iyilikle, kardeşlikle bu şehirlerimizin hepsine sahip çıkacak şekilde gençlerimizden umudumuz var” dedi.

Program soru-cevap bölümüyle sona erdi.