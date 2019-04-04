AK Parti milletvekillerinden Başkan Şeylan'a ziyaret

VAN (İHA) – Van'ın Çatak Belediye Başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan'a tebrik ziyaretleri devam ediyor.

AK Parti Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, 31 Mart 2019 seçimlerinde Çatak ilçesinde yüzde 54.8 oy alarak belediye başkanı seçilen Abdurrahman Şeylan'a ‘hayırlı olsun' ziyaretinde bulunarak görevinde kolaylıklar dilediler. Ziyarette konuşan İl Başkanı Türkmenoğlu, “Alan aşiretinin reisi Abdurrahman Başkanımız sevilen sayılan bir adayımızdı. Siz Çataklılar adayımıza sahip çıktınız, yanında durup başkan yaptınız. İlçe teşkilatımızla birlikte kapı kapı dolaşarak büyük bir başarı gösterdiniz. Ben bu zaferde emeği geçen herkesi tebrik ediyorum” dedi.

AK Parti İlçe Başkanlığında tebrikleri kabul eden Başkan Şeylan ise, teşkilatın her kademesine teşekkür ederek, “Çataklı olarak Çatak'a hizmet edeceğim için çok mutluyum. Çatak ilçemiz, AK Parti teşkilatına ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a olan desteğini göstermiştir. Bu başarılı sonuçlar neticesinde başta milletvekillerimize, teşkilatlarımızın tüm kademe başkanları ile tüm mensuplarına yürekten teşekkür ediyorum. Rabbim muvaffak etsin. Birliğimiz daim olsun inşallah” diye konuştu.

Van milletvekilleri İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ise, Çatak için sunulan tüm projelerin Ankara'da takipçisi olacaklarını ifade ettiler.

Konuşmaların ardından AK Parti heyeti, Çatak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan ve AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, Çatak Kaymakamı Hamza Türkmen'i makamında ziyaret edip sohbet ettiler.