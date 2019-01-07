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AK Parti teşkilatından Vali Bilmez'e ziyaret

AK Parti Van İl Başkanlığı teşkilatı, göreve yeni başlayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.

AK Parti Van İl Başkanlığı teşkilatı, göreve yeni başlayan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'e tebrik ziyareti gerçekleştirdi.


İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva ve yönetimiyle ziyaret ettiği Vali Bilmez'e yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Türkmenoğlu, Vali Bilmez'in Van'da daha önce görev yapmasının kendileri için bir şans olduğunu ifade ederek, Van'ın sorunlarını elbirliğiyle çözeceklerini dile getirdi.


Vali Bilmez ise, Van'ın kadim bir kent olduğunu, geçmişte birçok medeniyete ev sahipliği yaptığını belirterek, Van'da huzuru hakim kılmak için yoğun bir çaba sarf edeceklerini ifade etti.

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