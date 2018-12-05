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AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Ateş'ten Dünya Kadın Hakları Günü mesajı

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Aday Adayı Asena Türkoğlu Ateş, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Asena Türkoğlu Ateş, yayımladığı mesajında, “Türk kadını tarihimizin en eski dönemlerinden bulunduğumuz çağa kadar toplumsal hayatımızın, millet ve devlet yapımızın odağında yer almış, her dönemde ihtiyaç hissettiğimiz fedakârlıkların en yücesini yapmıştır. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, Türk kadınına dünyanın birçok gelişmiş ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkının tanınmasını sağlamıştır. Bu hak, Türk kadınlarına güç katmıştır. Bilimde, tıpta, edebiyatta, sanatta, basında, siyasette ve daha birçok alanda Türk kadınları başarıları ile adlarını tarihe yazdırmışlardır. Tüm dünyada kadın haklarının artırılması, kadının toplum içinde hak ettiği her alanda ulaşmasını ve özgürlüğünü kazanması temennilerimle aydınlık geleceğimizin hazırlanmasında büyük emekleri olan kadınlarımızın Dünya Kadın Hakları Günü'nü kutluyor; sevginin, şefkatin ve özverinin simgesi olan kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.

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