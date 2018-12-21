AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Takva hedeflerini anlattı

AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, yaş ortalaması 21 olan Van'da aş ve iş meselesini çözmeleri gerektiğini söyledi.

Kentteki yerel ve ulusal basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Van Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Takva, yerel seçim çalışmalarıyla ilgili hedeflerini anlattı. Van ilinin yerel yönetimi zorlayacak bir kent olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Takva, Van için hayallerinin olduğunu belirtti. Van Büyükşehir Belediyesini ya da yerel yönetimin, Türkiye'de fark oluşturan bir yerel yönetim modelinin olmasını istediğini ifade eden Takva, “Ben bunu yapmayı hayal ediyorum. Aslında biz bunu ticaret odasıyla yaptık. Sürekli konuşan taraftaydık. Şimdi ise icraat eden, uygulayan tarafına geleceğiz. Şu ana kadar yerel yönetim modelini inceledim. Mevzuat yönetim çerçevesinde merkezi destek alamadan da çok önemli kaynaklar oluşturabilecek potansiyele sahip bir şehirden bahsediyoruz. Van bunu yapabilir. Çok zengin ve müthiş projeler üreten, halkın her kesimine rahatlıkla dokunabilecek bir kentten bahsediyoruz. Bir sınırı İran, bir sınırı Ağrı, bir sınırı Bitlis, bir sınırı Şırnak, bir sınırı Hakkari olan bir kenttir. Bütün bu sınır bölgeleri dahil dokunmamız gereken insanlar var. Hiç dokunulmamış, gidilmemiş, dinlenilmemiş insanlar var. Bütün bu insanları sürece dahil edecek bir kentsel yönetim olmasını istiyorum” diye konuştu.

“Doğru aktörler üzerinde biçimlendirmeye çalışacağız”

Süreci doğru aktörler üzerinde biçimlendirmeye çalışacaklarını dile getiren Takva, “Kimsenin kendisini dışarıda hissetmeyeceği, özgürce ifade edeceği, kendi kimliğinde Kürse Kürt, Türkse Türk olan hangi anlayıştan olursa olsun onun gönlüne dokunacağız. Zaten AK Partinin bunun önünde oluşturabileceği hiçbir engel yoktur. Böyle bir algı olduğunu biliyorum, ama asla yok. Aday adayların bu süreci birlikte yönetebileceğimiz insanlardan oluşmasına azami gayret göstermesi gerekiyor. Ben biraz farklı bir şeyler yapmak istiyorum. Her ne olacaksa ben bile belirleyici olsam, bütün bu parametreleri mutlaka katkısını ve ittifakını alarak bu süreci yöneteceğiz. Ortaklaşmasak ayrışma derinleşir. Bu yüzden buna dikkat edeceğiz ve süreci böyle yöneteceğiz. Aklım yettiğince bu süreci bütün aktörlerin ortaklaştığı bir zeminde doğru aktörler üzerinde biçimlendirmeye çalışacağız” şeklinde konuştu.

“İlçe ve mahalle bazlı kalkınma modelleri geliştireceğiz”

Van Gölü'nü merkeze alarak, insan ve doğayı göz ardı etmeden önümüzdeki zamanlarda projelerini açıklayacaklarını söyleyen Takva, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Meslek odası yöneticiliği yaptığımız dönemlerde taleplerimiz ve yayınladığımız projeler bizim rehberimiz olacaktır. Bir kere onların arkasında duracağız. Bir seçim stratejisi bağlamında çıkış noktamız çocuklar, kadınlar ve gençler olacaktır. Hayallerimizi bu insanlara dokunabileceğimiz tarzda tasarlayacağız. Projelerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Tamamı reel uygulanabilir projeler olacaktır. Herkesin hayatına dokunabileceği ilçe ve mahalle bazlı kalkınma modelleri geliştireceğiz. Halk bu sürecin içinde olacak. Aş ve iş meselesini çözmemiz lazım. Yaş ortalaması 21 olan bir şehirden bahsediyoruz. Bu insanları bu şehrin gerçek sahipleri duygusuna eriştirmemiz lazım. Projelerimizin tamamı bunlarla örtüşen projelerdir. Van denizini merkeze alarak, insan ve doğayı göz ardı etmeden önümüzdeki zamanlarda projelerimizi açıklayacağız.”