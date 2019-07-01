AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan:

Van'da yeni bir siyasal sürece girildiğini dile getiren Atacan, 15 aylık görevleri süresince toplumu yanıltan veya oyalayan bir mantık üzerinden değil, daha gerçekçi ve şeffaflık ilkesi doğrultusunda kurumsal bir yönetim tarzı benimsediklerini söyledi.

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu önderliğinde Van da siyasetin kalitesini artırarak toplumun kötü bakış açısını bertaraf etmeyi amaçladıklarını ve bu konuda önemli bir mesafe kat ettiklerini sözlerine ekleyen Atacan, "Türkmenoğlu'nun önemli ilkelerini olmazsa olmaz olarak hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bunlardan ilki siyasal güç kullanılarak kurumların sömürülmesi veya şahsi menfaatler doğrultusunda dizayn edilmesinin önüne geçilmesiydi. Bunu da kısa sürede başardık. Parti yönetimimiz hırsızlık, haksızlık ve ihalelere fesat karıştırma gibi kavramları Van'ımızda bertaraf etmek için çok ciddi çaba sarf etmiştir. Bu konuda kalın çizgilerimizin olduğu artık Van'ımızda bizleri yıpratmak isteyen kişi veya kişiler haricindeki tüm toplum katmanları tarafından kabul ve takdir görmüştür. Siyasetin sorun değil proje üreten bir yapı içerisine kavuşması için alt yapı çalışmalarımız devam ediyor. Önümüzdeki günlerde teşkilatımızın eksikleri ve olması gereken artılarını artırmak istiyoruz. Türkmenoğlu'nun biz yönetim kuruluna uygulattığı en önemli kurallardan biri de talepler konusunda yanıltıcı cevaptan kaçınmak ve gerçekçi söylemin gelişmesini sağlamak olmuştur. Bugüne kadar bu kuralı uyguladık. Tabi verdiğimiz gerçekçi cevaplar karşısında kırılanlar, üzülenler ve bizleri kötüleyenler oluşmuş olabilir. Ancak bir süre sonra bizlerin kendilerini kandırmadığımızı vicdanlarına da kabullendireceklerdir" dedi.

"Partimizin büyümesini, gelişmesini ve kurumsallaşmasını sağladık"

Van İl Başkanlığı olarak 15 aylık süre içerisinde bir genel ve bir yerel seçim geçirdiklerini, bu iki yarıştan da Van'da partilerini başarılı çıkarmayı başardıklarını sözlerine ekleyen Atacan, "Partimize mensup milletvekili ve belediye sayımızı artırmayı başardık. Daha önce 2 olan milletvekili sayımızı 3'e, 2 olan belediye sayımızı ise 7'ye çıkardık. Bu konuda İl Başkanımız Kayhan Türkmenoğlu, siyasete yeni atılan yönetim kurulu mensuplarımıza çok değerli tecrübe ve birikimini aktararak katkıda bulunmuş, yol göstermiştir. Bu da hesapsız idealist yaklaşımla başarının gelmesini sağlamıştır. Çıtamızı ve bakış açımızı çok yükselttik. Birçok kararımızda partimiz üyelerini korumayı ve partimize yeni üyeler kazandırmayı amaçlıyoruz. Kalite yükselince siyaset içerisindeki zararlı ve şahsi menfaatleri için toplumu sömürmeyi hedefleyen asalak zihniyettekiler de ortalığa dökülmüş oldu. Artık fitne üreten ve partimize zarar veren siyasetçi kendisini düzeltmelidir" şeklinde konuştu.

"Kavgacı değil, yapıcı ve gerçekçi üslup"

AK Parti Van İl Başkanlığının kurumsal kimliğe kavuştuğunu ve bunu kendilerinden sonra geleceklere çok önemli bir miras olarak bırakacaklarını da vurgulayan İl Başkan Yardımcısı Ferhat Atacan, "Üzülerek ifade edeyim Van siyaseti tüm partilerin genel merkezlerinde çok kötü olarak anılıyor. Ne yazık ki genel merkezler birbirini karalayarak yerine geçmek için olmadık iftiraların atıldığı alanlar olarak kullanılmıştır. Bugüne kadar toplumun menfaatlerini ön planda tutacak bir Van lobisi oluşmamış, her başını kaldıran siyasetçinin iftira kuyularına atılarak yok edilmesi gerçekleştirilmiştir. Bizler bunu artık kırmak istiyoruz. Van'ın sağlıklı gelişmesi için kaliteli üyelerden lobilerin alt yapı çalışmalarını yapıyoruz. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere hemşehrilerimizi harekete geçirerek Van için bulundukları yerlerde çalışmalar yapmalarını sağlıyoruz. Bu sebeple siyaset üslubumuzu yapıcı, birleştirici ve geliştirici temeller üzerinde oluşturduk, devam da ettireceğiz. Van'ın sorun ve sıkıntılarına hâkimiz ve önümüzde 4 yıl gibi bir süre var. Bu süre içerisinde kalıcı kurumsal projeleri hayata geçireceğiz. Bizi yapıcı eleştiren ve eksiklerimizi görerek yol gösteren herkesi ve her kesimi dinleyeceğiz. Ancak bizlere iftira atarak karalamaya çalışanları ciddiye almayacağız. Toplumumuzun da bizleri eleştirenlere bakmalarını ve menfaat hedefleyip hedeflemediklerini görmelerini istiyoruz" diye konuştu.