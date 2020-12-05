AK Parti Van İl Başkanı Türkmenoğlu'ndan MHP'ye ziyaret

AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindekiler MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu.

Adalet ve Kalkınma Parti (AK Parti) Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Van İl Başkanı Salih Güngöralp'i makamında ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Ziyarette konuşan Kayhan Türkmenoğlu, “Malumunuz Türkiye'de korona virüs salgını nedeniyle ziyaretlerde bulunamıyorduk. Geçen aylarda yapmış olduğunuz il kongrenize katılamadığımızdan dolayı ziyaretimiz bugünlere nasip oldu. Özellikle tüm teşkilatımız adına sizlere hayırlı olsun temennilerimizi iletiyoruz. Van'ımıza güzel hizmetler ve katkılar sunacağınız inancıyla hepinize saygılar, sevgiler ve muhabbetlerimizi iletiyoruz” dedi.

Yapılan ziyaretten dolayı memnuniyet duyduklarını ifade eden MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp ise, “Partiler olarak kongre süreçlerimiz çok coşkulu geçmese de yine de çok güzel geçti. Bu süreçte sizlerin de kongre süreci oldu ve sizlerde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyi Van ilimizde en iyi bir şekilde ağırladınız ve kendisi de memnun ayrıldı ilimizden. Cumhur ittifakı olarak sizlere ve yeni yönetiminize de hayırlı olsun dileklerimi sunuyorum. Van hepimizindir ve birlikte elimizi taşın altına koyarak canımızı adamışız bu bölgede. Cumhur ittifakımızı daha güzel ve başarılı bir şekilde daha iyi günlere kavuşturacağımız çalışmalar yapacağız inşallah. Hepimize yeni yönetim hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Yapılan ziyaretin sonunda AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu tarafından MHP Van İl Başkanı Salih Güngöralp'a günün anısına Osmanlı Tuğralı tablo hediye etti.