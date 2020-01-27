AK Parti Van İl Başkanlığı Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı

AK Parti Van İl Başkanlığı haftalık yönetim kurulu toplantısı, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve Milletvekili Abdulahat Arvas'ın öncülüğünde yapıldı.

Toplantıda, teşkilat yapılanması ve gündemdeki konular görüşüldü. Şehrin içinde bulunduğu sorun ve sıkıntıların da gündeme geldiği toplantıda, karla mücadele, İskele sahilinde yapılması planlanan ancak vazgeçilen proje, eski devlet hastanesi yerinin geleceği, kentte yaşanan hava kirliliği ve Elazığ depreminde devletin ve hükümetin çok başarılı çalışmalarının topluma aktarılması konuları konuşuldu.

İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada, partilerinin önümüzdeki günlerde gerçekleştirecek Siyaset Akademisi eğitim programının önemine değindi. Akademiye son müracaat tarihinin 31 Ocak'a kadar uzatıldığını, özellikle Van'ı gelecekte yönetmek isteyen gençlerin bu akademide eğitim görmelerini istediğini sözlerine ekleyen Türkmenoğlu, "Van'ımızı gelecekte yönetmek isteyen gençlerimiz için organize ettiğimiz Siyaset Akademisi müracaat tarihi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştır. Özellikle gençlerimizi bu akademide eğitim almalarını istiyoruz. Teşkilatlarımızın sorun ve sıkıntılarını gidermelerinin yanı sıra Van'ımızın içinde bulunduğu problemleri de ilgili kurumlara aktararak çözümlerini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Milletvekili Abdulahat Arvas da, Van'ın sorun ve sıkıntılarına hakim olduklarını, çözümleri için gecelerini gündüzlerine katmaya devam edeceklerini söyledi.

Yaklaşık bir saat süren görüşmelerin ardından toplantı son buldu.