AK Parti Van il başkanlığından manevi değerler eğitim programı

AK Parti Van İl Başkanlığı tarafından başlatılan "Manevi Değerler Eğitim" programının ikincisi yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Kış programları kapsamında teşkilat mensuplarının milli ve manevi açıdan eğitimlerini amaçlayan AK Parti Van İl Başkanlığı, "Manevi Değerler Eğitim" programını başlattı. İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun talimatı ile Arge ve Dış İlişkiler Başkanlıkları'na hazırlattırılan program kapmasında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından Fıkıh, İtikat ve Siyer konularında teşkilat mensuplarına bilgiler aktarılıyor. İlki 15 gün önce gerçekleştirilen programın ikincisi bugün yapıldı. İl Başkanlığı toplantı salonunda yapılan eğitim programına konuşmacı olarak Van YYÜ İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sahip Beroje, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürü Mehmet Nezir Gül ve Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ömer Demirbağ katıldı. Dış İlişkilerden sorumlu İl Başkan Yardımcısı Sinan Başak'ın moderatörlüğünü yaptığı toplantıda ilk konuşmayı Genel Müdür Mehmet Nezir Gül yaptı. Gül, konuşmasında Hazret-i Muhammed'in (SAV) hayatından önemli kesitleri aktardı. Ardından söz alan Prof. Dr. Sahip Beroje, fıkıh konularında genel bilgi aktarımı da bulundu. Son olarak ise Dr. Ömer Demirbağ, "Allah Resulü ve Şiir" hakkında konuşma gerçekleştirdi.

Ardından AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, eğitim programının önemini belirten bir konuşma yaptı. Manevi değerlerin toplumsal huzur için önemli bir etken olduğuna değinen Türkmenoğlu, "Manevi değerler eğitim programımızı 15 günde bir yapmaktayız. Kıymetli bilgilerden teşkilat mensuplarımızın istifade etmelerini istiyoruz" dedi.

Program, teşkilat mensuplarının konuşmacıların aktardığı konularla ilgili çeşitli sorular ve cevaplarının aktarılmasının ardından son buldu.