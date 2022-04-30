AK Parti Van Milletvekili Arvas, öğrencilerle bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili Abdullahahat Arvas, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu ile birlikte Erciş Fen Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyaretleri sırasında öğrencilerin sorunlarını dinleyen Arvas, onların sorularını yanıtladı.Daha sonra Erciş Muhammet Safitürk Sürekli Eğitim Merkezini ziyaret eden Arvas, burada üniversiteye hazırlanan öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle sohbet eden Arvas, kendilerine kaynak kitap hediye eden Arvas ve beraberindekiler, öğrencilerin hazırlamış olduğu ‘Davranışsal bağımlılıkla mücadele' sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Programa AK Parti İlçe Başkanı İzzet Albayrak ve Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Fatih Köroğlu katıldı