AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Vali Bilmez'i ziyaret etti

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van Valiliği ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevlerine başlayan Vali Mehmet Emin Bilmez'e hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirdi.

Yeni görevlerinde Vali Bilmez'e başarı dileyen Milletvekili İrfan Kartal, önümüzdeki dönemde kentin ihtiyaçları ve yürütülecek hizmetler noktasında birlikte çalışmaktan da memnuniyet duyacaklarını aktardı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'a nezaket ziyaretinden dolayı teşekkür eden Vali Mehmet Emin Bilmez, ilin milletvekilleri ile Van'a ve Vanlılara hizmet noktasında uyum ve işbirliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade etti.