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Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal'dan 23 Nisan mesajı

Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99.

yıl dönümü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Ak Parti Van Milletvekili İrfan Kartal mesajında, “Milletimizin iradesinin, kararlarının ve sesinin yegâne temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının 99. yıl dönümünde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamanın gurur ve mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerinin atıldığı ve millet egemenliğinin ilan edildiği 23 Nisan, tarihimizin dönüm noktalarından biridir. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığını kazanan Türkiye Cumhuriyeti, 99 yılda her alanda büyük kazanımlar elde etmiş, gerçekleştirdiği atılımlarla büyük başarılara imza atmıştır. İlk Meclis Başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milli iradenin hayat bulduğu bu günü “Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” olarak ilan etmiştir. Çocuklara armağan edilen tek ve evrensel bayram olma özelliğini taşıyan 23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti'nin onlara olan güveninin ifadesidir. Bu bayram Milletimizin geleceği olan çocuklarımızın gurur günüdür. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Mücadelesinde özveriyle görev almış Anadolu'nun tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve bütün vatandaşlarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum” ifadelerine yer verdi.

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