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AK Parti Van Milletvekili Kartal, Van'da hemşerileriyle bir araya geldi

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van’da hemşerileriyle buluşmaya, kucaklaşmaya devam ediyor.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van'da hemşerileriyle buluşmaya, kucaklaşmaya devam ediyor.


AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal, Van ile alakalı birtakım görüşmeler yapmak üzere gittiği Ankara'dan geri döndü. Van'da çeşitli programlar çerçevesinde vatandaşlarla bir araya gelerek istek, talep ve sorunlarını dinleyen Kartal, tüm hemşerilerinin elini sıkmaya devam ediyor. Ayrıca Kartal, Van'daki bazı kamu kurum ve kuruluşları ile yöneticilerini ziyaret ederek, Van'a yapılan ve yapılması planlanan çeşitli yatırımlar, projeler ile ilgili bir takım bilgiler alıyor.

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