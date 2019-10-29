AK Parti Van Milletvekili Kartal'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Van Milletvekili İrfan Kartal, yayımladığı mesajda, “Milletimizin her bir ferdi, tarihin birçok döneminde olduğu gibi Kurtuluş Savaşı'nda da zor şartlara rağmen bağımsızlığından taviz vermeden, inanç ve kararlılıkla sürdürdüğü hürriyet mücadelesini zaferle sonuçlandırmıştır. Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanması ve ardından Cumhuriyetin ilan edilmesiyle birlikte ülkemiz; kalkınma, ilerleme ve modernleşme yolunda hızla adımlar atmış ve çağdaş dünyanın saygın bir üyesi haline gelmiştir. Bugün bizlere düşen görev, yüksek ruh ve şuurla ülkemizi her geçen gün daha da güçlendirmek ve daha huzurlu, daha müreffeh bir gelecek için Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetlerin ötesine taşımak olacaktır. Bu büyük günde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve eşsiz fedakârlıklarıyla milletimizin gönlünde ölümsüzleşen bütün şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, 96. kuruluş yıldönümünde tüm vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı en içten duygularımla kutluyorum” dedi.