İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti Van Milletvekili Kartal'ın 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal 30 Ağustos Zafer bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Kartal mesajında, “Ülke topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve milletimizin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğinden, vatanımızın bölünmez bütünlüğünden vazgeçilmeyeceğinin bütün dünyaya kabul ettirildiği 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok Ulusun da geleceğine ışık tutmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.