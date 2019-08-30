AK Parti Van Milletvekili Kartal'ın 30 Ağustos Zafer bayramı mesajı

Kartal mesajında, “Ülke topraklarımızın düşman işgalinden kurtuluşunu ve milletimizin bağımsızlığını müjdeleyen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 97. yıldönümünü milletçe, birlik ve beraberlik içerisinde kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Milletimizin birlik ve beraberliğinden, vatanımızın bölünmez bütünlüğünden vazgeçilmeyeceğinin bütün dünyaya kabul ettirildiği 30 Ağustos Zaferi, aynı zamanda bağımsız yaşamak isteyen birçok Ulusun da geleceğine ışık tutmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve şükranla yad ediyorum.