AK Parti Van milletvekilleri, Bakan Ersoy'la görüştüler

AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, Van ve bölge turizmi ile ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u ziyaret etti.

Daha önce Van'ın turizm çalışma alanı olarak belirlenmesi ve bölge turizminin geliştirilmesi hususunda talep ve önerilerini Bakanlık ile paylaşan AK Parti Van milletvekilleri, konunun yakın takipçisi oldu. Ziyarette Bakan Ersoy ile yapılan çalışmalar ve gelişmeler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine dahil edilen ve Urartulardan günümüze uzanarak 2 bin 700 yıllık tarihe ışık tutan Van Kalesi, aynı şekilde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde bulunan Van'ın en önemli tarihi ve turistik değerlerinden Akdamar Anıt Müzesi (Kilisesi) konularını ele alan vekiller, tarihin ve kültürün iç içe geçtiği tabiatıyla ayrıcalıklı bir konuma sahip olan Van Gölü'nün de yaklaşık 600 bin yıllık doğal mirası ile dünyanın ender göllerinden birisi olduğunu dile getirdiler. Nemrut Dağı'nın patlaması sonucu oluşmuş Van Gölü'nün 3 bin 713 metrekare alanı ile Türkiye'nin en büyük gölüne sahip olduğunu dile getiren Van Milletvekili Abdulahat Arvas, “Turizmi bir ekonomik faaliyet olarak gördüklerini, bu anlayışla dünün ve bugünün iç içe geçtiği bu kadim kentin, terör olgusu ve güvenlik kaygısından arındırılarak doğru tanıtılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle uzun yıllardır çatışmalardan en çok etkilenen Van'ın terör algısından ayrıştırılması elzemdir. Bu da ancak güçlü bir tanıtım ile mümkündür. Turizm altyapısını geliştirmek amacıyla Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaptığımız görüşmede odaklandığımız ana başlıklar; dünyada ekonomik kalkınma için önemli bir yöntem olarak kullanılan turizm sektörünün oluşturduğu ekonomik imkânlar ve istihdamdan faydalanmak için Van Gölü Havzasının Turizm Gelişim Bölgesi olarak ilan edilmesini talep etmiştik, çalışmaları yakından takip ediyoruz. Van Gölü Havzasına özgü bir destek paketi öngörülürse bölgemizde inşallah ile büyük ölçekli yatırımlar teşvik edilecektir. Tur operatörlerinin Van'ı programlarına dâhil etmesi ve sigorta şirketlerinin bölgeye seyahat etmek isteyen turistlere sigorta yapmalarını istiyoruz. Tur operatörleri ve sigorta acenteleri terör gerekçesi ve güvenlik kaygısıyla Van'ı kapsam dışı tutuyorlar. Bölgemiz turizmini baltalayan bu haksız uygulamanın bitmesi ve kamu sigorta şirketlerinin bu konuda sorumluluk almalarını talep ettik. Modern bir kongre ve fuar merkezine sahip Van'da, Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere diğer Bakanlıklar tarafından gerçekleştirilen kongre ve sempozyum tarzı organizasyonlarını şehrimizde yapılmasını teklif ettik. Bakanlıklara ait faaliyetlerin Van'ımızda yapılması, bölge ile ilgili Türkiye kamuoyunda oluşan negatif algının kırılmasına yönelik büyük katkı sağlayacaktır. Dünyanın en etkileyici tren yolculuklarından biri olan turistik Van Gölü Ekspresi ile yapılan seyahat, güzergâhı itibariyle bir nevi Anadolu turnesi gibidir. Vatandaşlar tarafından çok rağbet edilen ve ilgi gösterilen Van Gölü Ekspresi'ne vagon eklenerek turistik yolculuğu daha da teşvik edilmesini talep ettik. 2011 yılında meydana gelen deprem sonucu Van İl Kütüphanesi ve Kültür Merkezi ağır hasar görmüş kullanılmaz hale gelmişti. Sosyal ve kültürel faaliyetlerimizde eksikliğini çokça hissettiğimiz Kültür Merkezi ve İl Kütüphanesi projenin yatırım programına dâhil edilmesini istedik ve konunun aciliyetini bildirdik. AK Parti milletvekilleri olarak, Kültür ve Turizm Bakanımız ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Bizim için turizm, Van için stratejik sektörlerden bir tanesidir. 21. yüzyılın bacasız sanayisi olarak adlandırılan turizm sektörü için, Van'ı ve Van Gölü Havzasını inşallah cazibe merkezi haline getireceğiz. Bütün Bakanlıklar nezdinde Van ile ilgili projelerimiz ve istihdamı arttıracak yatırımlar konusunda çalışmalarımız kesintisiz devam etmektedir” dedi.