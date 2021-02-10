AK Parti Van milletvekillerinden Bakan Yardımcısı Denemeç'e ziyaret

AK Parti Van milletvekilleri, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'i ziyaret ederek, Van iline öngörülen 50'den fazla eğitim projesiyle ilgili görüşme gerçekleştirdi.

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, "Milletvekilimiz Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile birlikte Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Reha Denemeç'i ziyaret ederek il milli eğitim müdürlüğümüzle birlikte planladığımız 50'den fazla eğitim projesinin yatırımları üzerine bir görüşme gerçekleştirdik. Yatırım programı kapsamında tüm ilçelerimizde eğitim yuvalarının yenilenmesi, yapılandırmacı eğitim anlayışına uygun alanlar oluşturulması gibi birçok yenilik çocuklarımızı bekliyor. Çocuklarımız için bu tür programların her zaman takipçisi olacağız" dedi.

Eğitim başarı sıralamasında Van'ı daha ileriye taşımak istediğini ifade eden Gülaçar, "Gençlerimizin eğitim başarılarını arttırmanın yolu şüphesiz sağlanan imkanlarla doğru orantılıdır. Bu minvalde hiçbir çocuğumuz eğitimden mahrum kalmasın diye sürekli olarak hem devlet hem de özel kaynakları seferber etmek için uğraşıyoruz. Bugün Bakan Yardımcımız ile yaptığımız görüşme sonra şehrimizin hemen her ilçesinde yenilenmiş ve dünya standartlarına yaraşır eğitim yuvaları kurulması için taleplerimizi ilettik. İnşallah birlikte şehrimizi eğitim alanında sadece ülkede değil dünyada da örnek olması için çalışmalarımızı arttıracağız" dedi.