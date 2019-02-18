AK Parti vekilleri Bakan Yardımcısı Güven'le görüştü

Dr. Muhammet Güven'i ziyaret etti.

Bin 500 yataklı Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile ilçe devlet hastanelerinin doktor ihtiyaçlarını tespit eden il sağlık müdürlüğünün talebi üzerine gerçekleşen görüşmede, şehrin öncelikli doktor ihtiyaçları masaya yatırıldı. Hastanelerde hastaların sıkıntı yaşamamaları ve daha iyi sağlık hizmeti almaları yönünde ihtiyaç duyulan acil branşlar, Bakan Yarımcısı Güven'e iletildi.

Van Milletvekili ve MKYK üyesi Gülaçar, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yaklaşık 1 milyon 200 bin nüfusa hizmet ettiğini, çevre iller Ağrı, Hakkâri, Muş ve Bitlis illeriyle birlikte yaklaşık 2 milyon 500 bin kişiye hitap ettiğini belirtti. Gülaçar, doktor eksikliği nedeniyle hizmetlerin kısmen aksadığını, ancak bunu çözeceklerini ifade etti.

Milletvekili Kartal da, sağlık yatırımları ve doktor ihtiyacı ile ilgili ziyaretin verimli geçtiğini belirterek, 27 Şubat'ta yapılacak 85. dönem kurasında Sağlık Bakanlığının Van'a pozitif ayrımcılık yapacağını kaydetti. Özellikle kadın doğum, çocuk ve nöroloji uzmanları konusunda acil ihtiyaç olduğunu ifade eden Kartal, bu konudaki talepleri Bakan Yardımcısı Güven'e ilettiklerini söyledi.

Milletvekili Arvas ise, AK Parti hükümetleri döneminde tamamlanan ve devam eden yatırımlarla Van'ın sağlıkta cazibe merkezi olduğunu dile getirerek, Van'ın yatırım planlamasında mevcut nüfusu ile değil, hitap ettiği hinterlandın göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi. AK Parti döneminde Van'ın sağlık alanında önemli yatırımlar kazandığını, bu yatırımların doktorlarla daha da anlam kazanacağını vurgulayan Arvas, daha öncede Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı bilgilendirdiklerini, hekim ihtiyaçları konusunda yazışmalar yapıldığını kaydetti. Ziyaret ettikleri Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in de konu hakkında bilgi sahibi olduğunu ve duyarlılık gösterdiğini ifade eden Arvas, çözüm odaklı yaklaşımından duydukları memnuniyeti dile getirdi. Doktorların genel olarak Van'a gelmeme nedeni veya geldikten sonra burada uzun süre kalmama nedenlerinin terör algısı olduğunu hatırlatan Arvas, “Bugün sağlanan güven ve huzur ortamında normalleşmenin başladığını belirterek, ülke kamuoyunda terörle anılan Van algısının değiştirilerek kadirşinas insanıyla, turizmi, doğası ve gölü ile anılması birçok şeyin değişmesine vesile olacaktır” dedi.

Arvas, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı olacak şekilde merkezde ihtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin sunumu için eski adıyla İstanbul Hastanesi olarak bilinen sağlık tesisinin yeniden hizmete açılacağını söyledi. Arvas, öncelikle acil ve çocuk acil servisi olarak hizmet vermesi düşünülen ek binada, birçok branşta da poliklinik hizmeti vermesi de planlandığını kaydetti.

Gürpınar Devlet Hastanesinin de mart ayı içerisinde hizmete açılacağını duyuran Milletvekili Arvas, ilçe hastanesinde dâhiliye, çocuk, kadın ve doğum uzmanları ile aile hekimlerinin hizmet vereceğini belirtti. Yapılan yatırımlar Van'da sağlık hizmetlerinin kalitesini yükselteceğini ifade eden Abdulahat Arvas, Van'ı her alanda geleceğe taşıyacaklarını ifade ederek, sağlık tesislerinin Van'a hayırlı olmasını diledi.