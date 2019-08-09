AK Parti yönetiminden esnafa bayram ziyareti

AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve beraberindeki AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla esnafı ziyaret etti. Dört grup şeklinde esnafı ve vatandaşları ziyaret eden Türkmenoğlu ve beraberindekiler, vatandaşlarla sohbet ederek, yaklaşan bayramlarını kutladı.

Daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Türkmenoğlu, Kurban Bayramı'nı birlik, beraberlik ve huzur ortamında karşılamanın sevincini yaşadıklarını söyledi. Bayram sevincini esnaf ve vatandaşlarla paylaşmak istediklerini anlatan Türkmenoğlu, "Her zaman olduğu gibi bayramda da vatandaşımızın yanındayız. Bu güzel ortamda kardeşliğimizin, beraberliğimizin teminatı olan mübarek Kurban Bayramı sevincini vatandaşlarımızla paylaşmak istedik. Bu kapsamda milletvekili arkadaşlarımızla esnafımızı ziyaret ederek, gönüllerine dokunmak istedik. Bayramın kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin devamına vesile olmasını diler, tüm vatandaşlarımızın bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı.

Türkmenoğlu, teşkilat ve halk bayramlaşma programının ise bayramın ikinci günü saat 10.30'da Şişli Öğretmenevinde olacağını da sözlerine ekledi.