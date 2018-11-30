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AK Parti yönetiminden Müdür Sünnetçioğlu'na ziyaret

AK Parti Van İl Başkan Yardımcısı Abdullah Çalım, beraberindeki partililerle İl Sağlık Müdürü Doç.

Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret etti.


Abdullah Çalış, beraberindeki AK Parti İl Genel Sekreteri Yahya Öner, Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu'nu makamında ziyaret ederek, yeni görevinin hayırlı olması dileklerinde bulundular. Abdullah Çalım, "İl Müdürü Sünnetçioğlu'nun Van için faydalı işler yapacağına inanıyoruz. İl Sağlık Müdürümüzle hastane ve diğer projeler hakkında bilgi alışverişinde bulunduk” dedi.


İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; Abdullah Çalım ve Yahya Öner'e teşekkür etti.

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