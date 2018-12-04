AK Parti'den engellilerle kaynaşma etkinliği

Van'daki engelli bireylerle kaynaşmak amacıyla AK Parti Van İl Başkanlığı yetkilileriyle kentteki engelli bireyler İpekyolu Belediyesi Engelsiz Kafede bir araya geldi. Etkinlik öncesi bir konuşma yapan AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Tuğrul, engelli bireylerle tanışmak amacıyla bir program düzenlediklerini belirtti. Herkesin bir engelli adayı olduğunu anımsatan Tuğrul, yeter ki gönüllerde engelin olmaması gerektiğini söyledi.

Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Hanefi Baykara ise, programı düzenleyen AK Parti İl Başkanlığına teşekkür ederek, “Yılda bir gün değil her zaman hatırlanmak istiyoruz. Bizler bu hayatın içerisinde yaşıyoruz. Sağlam bireylerin bize çıkarmış olduğu engellerden dolayı bizler engelliyiz. Yoksa bizler engelimizi görmüyoruz. Çünkü birçok alanda başarılarımız var. Destek olunduğu sürece engellilerin neler başardığını hep birlikte görebiliyoruz. Çözüm odaklı projelerin yapılmasında alınan kararlarda engellilerin de olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu yüzden engellilere destek olmak için ‘Destek varsa engel yok' diyoruz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından etkinlik, engellilerin müzik gösterisi ve ikramlarla devam etti.