AK Parti'den geleneksel bayramlaşma töreni

Şişli Öğretmenevinde düzenlenen bayramlaşma törenine AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas, AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ile çok sayıda partili katıldı. Bayramlaşma öncesi bir konuşma yapan AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, bayramların güzelliklerle geçirilmesi temennisinde bulundu. Samimiyet ve gayretlerini bozmadan memleket adına en güzelinin bu olduğuna inanarak bu yolda devam etmek gerektiğini ifade eden Milletvekili Gülaçar, “Söylediğimiz her bir sözün, yaptığımız her bir eylemin kaydedildiğini, hesaba geçildiğini ve yarın karşımıza çıkacağı bilinciyle hareket etmemiz lazım. Kendi yükümüzü taşıyamazken, başkasının günahını taşıyamayız. Parti olarak birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekirken aslı ve astarı olmayan şeylere heveslenmemek lazımdır. Yarın Allah'a hesap vereceğiz. Dolayısıyla birlik ve beraberlik içerisinde kardeşlik şuuruyla doğru adınlar atmamız lazımdır” dedi.

Bir yılın çok hızlı geçtiğini ve vermiş oldukları sözün arkasında olduklarını dile getiren AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal ise, Van Büyükşehir Belediyesporun kent için önemli olduğunu ve bunun için ellerinden gelenini yapacaklarını kaydetti.

İyiliklerin çoğalması ve yanlışların azalması için mücadele verdiklerini belirten AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas da, “Kalkınmanın öncülüğünü yapan AK Parti, bundan sonra hizmetlerine en iyi şekilde devam edecektir” diye konuştu.

Bugün hep birlikte bayramlaşma sevinci yaşadıklarını dile getiren AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ise, “Ramazan ayı bir su gibi geldi ve geçti. Ramazan ayı boyunca gerek milletvekillerimiz, gerek tüm teşkilatımız özel programlar düzenlediler. AK Parti İlçe Başkanlığı olarak geleneksel iftar soframızı gerçekleştirdik. Gündemimiz olan 23 Haziran seçimleri için Vanlı hemşehrilerimizle hasbihal ettik. Bütün teşkilatımız İstanbul seçimleri için hummalı bir çalışma içindeler” şeklinde konuştu.

Tören, parti teşkilatı üyeleri arasında bayramlaşma ve ardından verilen kokteyle devam etti.