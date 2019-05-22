AK Parti'den gönül sofrası

AK Parti Van İl Başkanlığı, ‘gönül sofrası' adı altında vatandaşlarla iftarda bir araya geliyor.

AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığının düzenlediği programa AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, yönetim kurulu üyeleri ile Kadın Kolları Başkanı Havva Duran katıldı. Programda aileler ile tek tek ilgilenen AK Parti Van İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, "Her zaman olduğu gibi bu mübarek Ramazan ayında da soframızı kardeşlerimiz ile paylaşmayı kendimize en önemli görev olarak görüyoruz. Bundan sonra da çalışmalarımızı ağırlıklı olarak bu doğrultuda devam ettireceğiz" dedi.