İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

AK Parti'den yeni ilçe başkanlarını karşılama hazırlığı

AK Parti Van İl Başkanlığı, genel merkez tarafından atanan İpekyolu, Tuşba ve Edremit ilçe başkanları için karşılama programı tertip ediyor.


Konuyla ilgili olarak AK Parti Van İl Başkan Vekili Abdullah Çalım; yürütme kurulu, 3 ilçenin başkan vekilleri ile kadın ve gençlik kolları başkanlarıyla bir toplantı yaptı. Toplantıda yeni ilçe başkanlarının 23 Ocak 2020 Pazartesi günü saat 13.00'te Van Ferit Havaalanında karşılanmaları kararlaştırdı. Çalım, pazartesi günü saat 13.00'te havaalanında karşılamanın ardından ilçe başkanlarının konvoy eşliğinde ilçelerine gönderileceğini söyledi. Çalım, yeni ilçe başkanları ile birlikte İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu'nun da Van'a geleceğini söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.