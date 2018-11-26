AK Partili Aday Adayı Ateş, sanayi esnafıyla bir araya geldi

Van'daki sanayi sitesi esnafıyla toplantıda bir araya gelen Ateş, “Aday adaylığımız sürecinde birçok yerde düzenlediğimiz toplantılarla halkımızla bir araya gelmeye çalışıyoruz. Bugün burada Van'da yapımına başlanacak olan Vangölü Orta Ölçekli Sanayi Sitesinin proje tanıtımına katıldık. Sanayi esnafımız ile bir araya gelip karşılıklı fikir alışverişinde bulunduk. Bu proje hayata geçtiği an, Van'a ve sanayi esnafına birçok artı sağlayacağına inanıyorum. Bende sanayici bir iş kadınıyım. Bu proje ile ilgili bana düşen her türlü desteğe hazırım” dedi.