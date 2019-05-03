AK Parti'li aday adayına silahlı saldırı

Van'ın Edremit ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan AK Parti'li belediye başkan aday adayı ağır yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin Emin Paşa Mahallesi'nde ikamet eden AK Parti Edremit Belediye Başkan Aday Adayı Abdulcelil Tuci, sabah saatlerinde evinin önünde kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Tuci, ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tuci'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çok yönlü çalışma başlatıldığı belirtildi.