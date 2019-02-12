AK Parti'li Arvas: “HDP'li seçmenin oylarına talibiz”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, iktidarın sağlayacağı imkânlarla Van'a hak ettiği hizmetleri sağlamak istediklerini belirterek, “Siyasi tercihlerini HDP'den yana kullanan hemşehrilerimizin yerel seçimlerde bize oy vermesini arzuluyoruz” dedi.

Hafta sonu yapılan ‘Çaldıran 2. Geleneksel Kar ve Kayak Festivali'ne katıldıktan sonra kırsal mahallelerde seçim çalışması yürüten Abdulahat Arvas, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Açıklamalarda bulunan Arvas, demokrasilerde belirli bir zaman dilimi için geçerli olmak üzere seçmen bireyin rızasını almak amacıyla bir dizi uygulamalar geliştirildiğini söyledi. Bunların başında da seçimlerin geldiğini dile getiren Arvas, “Yerel seçimlerde toplumun yönetim tercihi açısından çok önemlidir. Toplumun geleceğini doğrudan etkileyecek yöneticilerin seçimi yapıldığından, yaşadığımız şehir ile ilgili toplumsal, siyasal ve ekonomik açıdan etkileri vardır. Bu nedenle Türkiye'nin en büyük ve en güçlü partisi olarak, iktidarın sağlayacağı imkânlar ile Van'a hak ettiği hizmetleri sağlamak istiyoruz. Bu nedenle siyasi tercihlerini HDP'den yana kullanan hemşehrilerimizin yerel seçimlerde bize oy vermesini arzuluyoruz. Biz onlarında hizmetine talibiz. Herkesin derdine de, neşesine de ortak olacağız; dinleyerek, danışarak, ortak akılla yöneteceğiz” dedi.

Büyükşehir belediyelerinin temel görevinin şehrin gelişmesini ve toplum refahını sağlamak olduğunu kaydeden Arvas, şöyle dedi:

“Bunun için de belediye başkan adayının şehrin sorunlarına hâkim olması ve gönül vermesi esastır. Çünkü başkan, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Necdet Takva ve diğer ilçe belediye başkan adaylarımız da şehirlerini bilen, ehliyet ve liyakat sahibi arkadaşlarımızdır. Belediyeler, verimli ve etkin bir şekilde çalıştığı zaman, bulunduğu bölgenin hızlı bir şekilde kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı olabilecek niteliklere sahiptir. Bunun en güzel örneği Çaldıran Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve açılışını yaptığımız Çaldıran Termal Kayan Merkezi'dir. Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili vesile olduğu, bu proje ile Çaldıran algısını değiştirdi. Sınır ilçemiz Çaldıran, terör yerine artık kayak merkezi ve kış sporları ile anılacak. Yine Çaldıran'da termal turizm, jeotermal seracılık, tarımsal sanayi yatırımlarının planlanması ve hayata geçirilmesi ile evlere aş, gençlere iş imkanı sağlanabilir.”

Her ilçenin kendine özgü tarihi ve doğal kaynakları bulunduğunu söyleyen Arvas, “Yer altı ve yer üstü zenginlikleri var. Azim ve gayret ile sahip olduğumuz potansiyeli katma değere dönüştürülebilir, istihdam oluşturabiliriz. Beyin ve sermaye göçünün önüne geçmek için irade elimizde, 31 Mart'ta buna dur diyebiliriz. Van'da sağlanan huzur ortamına sahip çıkmalı ve huzursuzluktan beslenenlere fırsat vermemeliyiz.

Tevazu, samimiyet ve gayret ile daha fazla gönüle girmek, daha fazla hizmet üretmek ve tüm Van'ı ak belediyecilik vizyonu ile daha ileriye götürmek için yorulmadan çalışacağız ve çalışmalıyız. AK Parti'nin iddiası hizmettir, terakkidir, birlikte yaşamaktır. Biz huzurlu okursak kalkınırız, güçleniriz. İstikrar ve güvenin devamı için azimle mücadele etmeliyiz. Memleket işi gönül işidir. Ülkemiz, şehrimiz ve geleceğimiz için, en önemlisi gençlerimiz için var gücümüzle çalışmalıyız. Insan oglu, sosyal bir varlık olduğundan bir arada yaşamaya muhtaçtır. Birlikte bereket, ayrılıkta sıkıntı vardır. Birlikte ortak yaşamın koşulu saygı duymak ve hoşgörülü olmaktır. Bayındır, erdemli ve emin beldeler oluşturmanın lokomotifi sadakat, gayret, azim ve sebattır. İnanıyorum ki samimiyet ile çalışmanın sonucu kazanmak olacaktır. Gayret bizden tevfik Allah'tan” diye konuştu.