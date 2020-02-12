AK Parti'li Arvas, TBMM'de Bahçesaray'daki çığı anlattı

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Bahçesaray'da meydana gelen çığ afeti ve sonrasında yapılan arama kurtarma çalışmaları hakkında TBMM'yi bilgilendirdi.

Geçtiğimiz hafta meydana gelen ve 41 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray'daki çığ olayı konuşulmaya devam ederken, AK Parti Van Milletvekili Arvas ise o afeti ve sonrasındaki kurtarma faaliyetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde paylaştı. Çığdan sonra sürekli gündeme getirilen olay ve sonrasındaki süreç konusunda detaylı bir konuşma yapan Arvas, “4 Şubat tarihinde saat 16.54'de Van-Bahçesaray ilçesi Karabet mevkiinde meydana gelen çığ düşmesi sonucu bir köy minibüsü ve karayollarına ait iş makinesi çığ altında kaldığı bilgisi alınmıştır. Alınan ihbar ile birlikte çığ altında kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasına yönelik AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, sağlık, Karayolları, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve ilçe belediyelerine bağlı arama kurtarma ekipleri teçhizatları ile birlikte olay yerine sevk edilmiş, kolluk birimlerince gerekli güvenlik tedbirleri alınmıştır. Olumsuz hava şartlarına rağmen arama kurtarma ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde çığ altında kalan minibüse ulaşılmış, hayatını kaybeden 5 vatandaşımız ile 7 vatandaşımız yaralı olarak kurtarılmıştır. Çığ altında kalan 2 vatandaşımızın arama kurtarma çalışmalarına gece yoğun kar ve kuvvetli rüzgar nedeniyle ara verilmiş olup, 5 Şubat 2020 tarihinde sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başlatılmıştır” dedi.

“Çığdan sonra birçok ilden anında destek geldi”

Arama kurtarma faaliyetleri devam ederken aynı bölgeye 12.15 sıralarında ikinci bir çığ düştüğünü ifade eden Arvas, “Olay yerindeki arama kurtarma ekipleri ile sivil vatandaşlar çığ afetine maruz kalmıştır. Van Valiliğinin talebi üzerine AFAD Başkanlığı tarafından çevre illerden görevlendirmeler yapılmış olup; Ankara, Bitlis, Şırnak, Erzurum, Muş, Bingöl, Hakkâri, Ağrı ve Siirt AFAD ekipleri aynı gün çığ bölgesinde çalışmalarına süratle başlamışlardır. Arama kurtarma faaliyetlerinde görevlendirilen personellerin insani ihtiyaçlarının karşılanması ve kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla ilgili kurumlar tarafından olay yerinde güvenli bir noktaya kumanya, battaniye, çadır ve temel ihtiyaçlar gönderilmiştir” ifadelerini kullandı.

“İki bakan hemen kentimize geldi, gerekli incelemelere katıldılar”

İkinci çığ düşme olayı sonrası 36 kişinin hayatını kaybettiği, 77 kişinin de hastanelere yaralı olarak sevk edildiğini kaydeden Arvas, şöyle devam etti:

“Halen çığ altında olduğu bildirilen bir vatandaşımız için afet bölgesinde çalışmalar devam etmektedir. Ancak bölgede halen yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman yollar ulaşıma kapanmakta, dolayısıyla çalışmalara ara verilmektedir. İkinci çığın düştüğü 5 Şubat günü AK Parti Van Milletvekili arkadaşlarım ve Sağlık Bakanımız ile birlikte Van'a gittik. Bizden önce İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu Elazığ'dan olay yerine intikal etmişti. Bakanlarımız ile birlikte vatandaşlarımızın acılarını paylaştık, yaralı kardeşlerimizi hastanelerde ziyaret ettik.”

“O bölge çetin bir bölge”

“Olayın yaşandığı Bahçesaray, Van'a 110 kilometre uzaklıkta bulunan bin 870 metre rakımlı bir ilçemizdir” diyen Arvas, şöyle dedi:

“Bahçesaray'a uzanan yollar zaman zaman 3 bin metreyi aşan yüksekliğe ulaşmaktadır. Bahçesaray, yüksek dağların aşıldığı, engebeli bir coğrafyada konumlanmış, derin vadilerin ve virajlı yolların olduğu, ulaşımı zor bir yerleşim alanıdır. Kış mevsiminin uzun ve çetin geçtiği ilçede yollar kar ve tipi nedeniyle sürekli kapanmaktadır. Çığın düştüğü bölge ve Bahçesaray ilçesine giden yolda çığ olayına uygun topografik ve meteorolojik koşullara sahip dağlık alanlar mevcuttur. Çığ felaketlerine 4 kilometre mesafede bulunan ve aynı güzergâh üzerinde olan 2 bin 985 rakımlı Karapet Geçidi, Türkiye'de karın ilk yağdığı yerlerden biridir. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünün Karapet istasyonu verilerine göre söylüyorum, bölgede 185 santimetre, yani yaklaşık 2 metre kar var. Gündüz sıcaklık eksi 13, gece ise eksi 18.6 olarak görünüyor.”

“O iddialar gerçeği yansıtmıyor”

Bölgede çığ riskine karşın 2016 yılında AK Parti hükümeti tarafından Türkiye'de bir ilk olarak “Prefabrik Kar Tüneli” yapıldığını hatırlatan Arvas, “Bu tünel 2 kilometre uzunluğunda olup uzatılması gerekmektedir. Bu konuyu da olaydan yaklaşık bir hafta önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanımızla görüşmüştük, Karapet Geçidi'ne yapılan kar tünelinin yetersiz olduğunu, yaklaşık 7 kilometre daha ilave tünel yapılmasını talep etmiştik. Van olarak yaşadığımız bu elim olayda her zaman olduğu gibi devlet-millet olarak kenetlendik, meydana gelen çığ faciasında AFAD, jandarma, güvenlik korucuları, itfaiye, UMKE, 112 Acil, Karayolları, Büyükşehir Belediyesi ve sivil halk seferber oldu. İddia edildiği üzere arama kurtarma çalışmalarında koordinasyonsuzluk yaşanmamıştır. Yine desibeli yüksek ağır tonajlı araç iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

“3 müfettiş detaylı inceleme yapıyor”

Afet bölgesinde bulunan kepçe ve ekskavatörün çalışmalarda kullanılmadığını söyleyen Arvas, “Yaşanan afetlerde ihmal ve hata var algısı oluşturmak veya düşen çığı birine bağlamak, kamuoyunu yanıltmak kimseye bir şey kazandırmaz aksine kaybettirir. Ancak yine de bütün bunların önüne geçmek için yaşanan afet ile ilgili İçişleri Bakanlığımızca 3 mülkiye müfettişi görevlendirilmiş olup olaylı ile ilgili bütün detaylar incelenmektedir. Süreci Van milletvekilleri olarak bizde yakından takip ediyoruz. Bu tür doğal afetlerin bir daha yaşanmamasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Bir kez daha can kurtarmak için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, ailelerine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” şeklinde konuştu.