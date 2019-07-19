AK Parti'li Arvas: “Van, Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısıdır”

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas; Van'ın, Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısı olduğunu belirterek, “Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'nın kesiştiği bölgede yer alan şehrimize, 500 kilometrelik mesafede 7 ülke bulunuyor” dedi.

AK Parti'li Arvas, beraberindeki TÜMSİAD Van Şube Başkanı ve Ajans Asya Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ve Kültür ve Turizm İl Müdürü Muzaffer Aktuğ ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ı ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Kültür ve Turizm Bakanlığında temaslarda bulunan Milletvekili Arvas, Van'da turizmin çeşitlendirilmesi ve teşvik edilmesi konusunda taleplerini Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a iletti. Özellikle Van Turizm ve Seyahat Fuarının önemini ve gerekliliğini ifade eden Van heyeti; Kültür Merkezi, İl Halk Kütüphanesi, Van Müzesi, Van Gölü Ekspresi ve Van ilinin tanıtımı konusunda destek istedi.

Milletvekili Arvas, turizm konusunda zengin bir potansiyele sahip olduklarını ifade ederek, farklı medeniyetlerin bıraktığı izlerle Van'ın çok zengin bir tarihe sahip olduğunu söyledi. İlk yerleşim yerlerinden biri olan Van'ın, halen yaşam alanı olarak kullanılan dünya üzerindeki ender yerleşim bölgelerinden biri olduğunu hatırlattı. Van'ın, Anadolu'nun Asya'ya açılan kapısı olduğunu belirten Arvas; Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya'nın kesiştiği bölgede yer alan Van'a 500 kilometrelik mesafede 7 ülke olduğunu vurguladı. Van'ın her alanda söz konusu bu ülkelere (Irak, Suriye, İran, Azerbaycan, Nahçıvan, Gürcistan ve Ermenistan) hitap ettiğini dile getiren Arvas, bölgenin koşulları ve mevcut olanaklara rağmen Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Turizm fuarının paydaşları ve hitap ettiği kitlenin Van'ı ziyaret etmesinin etkilerine dikkat çeken Arvas, turizm çeşitliliği ve alt yapısı güçlendikçe Van'ın bu sektörden daha büyük pay alacağına inandığını belirtti. Arvas, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük kenti olduklarını ve 19 bin 69 kilometrekare yüz ölçümü ile coğrafi olarak Türkiye'nin 6. büyük ili olduklarını ve otuz büyükşehirden biri olarak da nüfus yoğunluğunun en yoğun olduğu 19. kent olduğunu söyledi.

Milletvekili Arvas, turizm sektörünün bacasız bir fabrika olduğunu söyleyerek, “Turizmin gelişmesi sadece Bakanlıkla değil Van'da bu işle iştigal eden etmeyen herkesin sorumluluğudur. Van halkı olarak yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamakta özverili davranmalı ve hassasiyet göstermeliyiz. Özellikle esnaf ve tüccarlarımız bu konuda Van'ın aynasıdır. Turizm sektörünün bütün paydaşları denetim konusunda gönüllü olarak, memleketin menfaatine olan güzellikleri sahiplenmelidir” diye konuştu.

Ajans Asya Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Güler ise, fuarların günümüz pazar koşullarında tarafları karşı karşıya getiren ve ticaretin gelişmesine katkı sağlayan güçlü aktivitelerden biri olduğunu belirtti. Fuar organizasyonlarının sadece organizatör firmalar ya da katılımcı firmalar açısından değil, düzenledikleri şehir, bölge ve hatta ülkeler için olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade eden Güler, düzenlendikleri ilk dönemlerden beri fuar organizasyonlarının yöre halkının sosyal ve kültürel gelişimlerine önemli katkılarda bulunduğunu kaydetti. Güler, “Fuar dönemi boyunca, fuarı ziyaret etmek için başka şehir ve ülkelerden gelen katılımcı ve ziyaretçiler sayesinde kısa süreli de olsa ticari bir hareketlilik yaşanmakta ve de ekonomilere ciddi katkılar sağlamaktadır. Katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama, yeme, içme gibi temel ihtiyaçlarını fuarın düzenlendiği bölgede karşılama zorunluluğu, o bölgede faaliyet gösteren birçok işletmenin gelirlerinin artmasına yardımcı olmaktadır” dedi.