AK Parti'li Arvas: “Van halkının teveccühü ile kazanacağız”

Açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, şehirlerin gelişmesinde belediyelerin rolünün büyük olduğunu, ancak bu sorumluluğu yüklenecek adayların şehri tanıyor ve biliyor olmasının şart olduğunu söyledi. Abdulahat Arvas, “Geçmiş iki döneme baktığımızda bunu görmek mümkün değil. Dolayısıyla Van genel olarak 2009'dan sonra maalesef belediyecilik hizmetlerinden hak ettiği ölçüde faydalanamadı. Marka bir şehir olma yarışında geride kaldık. Kent olarak enerjimizi başka mecralarda tükettik. Sahip olduklarımızı anlatamadık, dolayısıyla kamuoyunda Van algısı oluşturamadık. Dünün ve bugünün kesiştiği Van, bir çeşit açık hava müzesidir. Bu topraklarda kurulan her büyük medeniyetten ayrı ayrı izler var. Bu kadim şehrin kendine özgü bir ruhu ve farklı bir kimliği var. Fakat yanlış ellerde geçmişten gelen bu zenginliğimiz heba edildi. Değerlerimize sahip çıkamadık, gençliğimizden ve geleceğimizden kaygı duymaya başladık. Geçmişi telafi etmek ve geleceği emin ellerde inşa etmek için AK Parti belediyeciliğine ihtiyaç vardır. 2019 belediye seçimleri ile Van'ın makus talihi değişecek, inanıyorum ki halkımız memlekete aidiyet duygusu yüksek olan evladı Necdet Takva'ya sahip çıkacaktır. AK Parti'ye gönül vermiş bütün kadrolarımızla bu seçimde daha da gayretli olacağız; sokak sokak, kapı kapı dolaşacağız, çalışmaktan ayaklarımız şişecek, ellerimiz nasır tutacak ama kazanacağız. İnşallah teşkilatlarımız ile birlikte AK Parti bayrağını büyükşehir ve ilçe belediyelerine asacağız. Bu kentin yarım kalan ve uzun süredir alması gereken önemli hizmetleri var. Son iki yıllık süreçte kayyum belediye başkanları eliyle birçok önemli projeler başlatıldı. Atık su arıtma tesisi, katı atık tesisi, çevre yolu, kent meydanı gibi çalışmaların startı verildi. Bu güzide projelerin tamamlanması ve bunun gibi nice projelerin hayat bulması ancak ve ancak ak belediyelerinin eliyle olabilir. Cumhurbaşkanımız da 8 Nisan 2018 tarihindeki Van ziyaretinde bunun talimatını verdi. Seçilecek olan AK Parti'li belediye başkanını çevre yolunu tamamlayacağını, bu kente stadyum yapacağını ve hafif raylı ulaşım sistemi üzerinde çalışacağını söyledi. Bizler adayımızla birlikte bu sorumlulukları yüklenip Cumhurbaşkanımızın dediği gibi tamamlayacağız. İki dönem boyunca kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğiz. Van'da büyükşehir belediye başkan adayımızla ziyaretlerimizde de bunları halkımıza söylüyoruz. Beraber yaptığımız Erciş ziyaretinde de, Van'daki oto sanayiciler ve esnaflarımızla buluşmalarımızda bunları anlattık. Artık bu kentin aş, iş, üretim konuşması gerekiyor. İdeoloji ile içi boş popülist ile bu kentin kaybedecek tek bir günü bile yoktur. Yaptığımız çalışmalarda ve ziyaretlerde esnaf, tüccar ve çiftçi kardeşlerimizin bu kente değer katacak hizmet ehli yöneticilere olan özlemini yerinde gördük. İnşallah bu seçimle hep birlikte Van'da yeni bir başlangıç yapacağız” dedi.