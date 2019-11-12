AK Parti'li Arvas'tan Çatak ilçesine ziyaret

Milletvekili Arvas'ın ilk durağı AK Parti Çatak İlçe Başkanlığı oldu. Milletvekili Arvas, partililerle ilçenin sorun ve sıkıntılarını istişare ettikten sonra AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ardan Kuncu ile Kaymakam Ekrem Çeçen'i makamında ziyaret etti. Kaymakam Çeçen, yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip teşekkür etti.

Arvas ve beraberindekiler, son olarak Belediye Başkanı Abdurrahman Şeylan'ı makamında ziyaret etti. Arvas, Belediye Başkanı Şeylan ile ilçede yapılması planlanan projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Şeylan, ilçede devam eden ve yeni yapılacak olan yatırımlara destekleri için Arvas'a teşekkürlerini iletti.