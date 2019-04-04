AK Parti'li Arvas'tan teşekkür mesajı

Açıklamalarda bulunan Van Milletvekili Abdulahat Arvas, yerel seçim sonuçlarının Van'a ve ülkemize hayırlı olmasını dileyerek, “Van halkı sandıkta iradesini ortaya koymuş, önümüzdeki dönem için bir tercih yapmıştır. Her zaman dile getirdiğimiz gibi milletin iradesinin üzerinde hiçbir güç tanımadık, dolayısıyla bize de saygı duymak düşer.

Yerel seçimler sonucunda Gürpınar, Gevaş, Bahçesaray ve Çatak ilçelerinde AK Parti adaylarımız kazandı. Van Büyükşehir, İpekyolu, Tuşba, Edremit, Erciş, Özalp, Çaldıran, Başkale, Muradiye ve Saray ilçelerinde HDP adayları kazandı. Umut ediyorum ki şehrimizin son dönemde yakaladığı huzur ve güven ortamı devam eder. HDP sağduyulu davranarak yakalanan istikrarlı sürece katkı sağlar, hizmet odaklı bir anlayışla herkese hizmet eder. Van'ın yoksulluğuna, işsizliğine çare olacak projeleri hayata geçirir. Kent ekonomisine katkıda bulunur.

24 Haziran'dan hemen sonra yerel yönetimlerde kazanmak için çıktığımız yolda Van ve ilçelerini mahalle mahalle, sokak sokak dolaşarak yüz binlerce vatandaşımıza ulaştık. Bu süreçte bizi yalnız bırakmayan, bize samimiyetini ve sevgisini eksik etmeyen hemşehrilerimize çok teşekkür ediyorum. Gece gündüz demeden memleket aşkıyla birlikte koştuğumuz il başkanımıza, ilçe başkanlarımıza, kadın kollarımıza, gençlik kolları başkanlarımıza ve tüm teşkilat mensuplarımıza şükranlarımı sunuyorum. Ayrıca seçimlerin güven ve huzur ortamında gerçekleşmesini sağlayan, büyük bir özveri ve vazife şuuruyla görevlerini layığı ile yapan, jandarma ve emniyet teşkilatlarımıza, sandık kurullarında görev alan tüm kamu görevlileri ve vatandaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu vesileyle Van halkımızın teveccühüne mazhar olarak, yetki alan başta belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarımıza da yeni görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.