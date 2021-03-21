AK Parti'li Gülaçar'dan 21 Mart Dünya Down Sendromlular Farkındalık Günü mesajı

Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, mesajında, "+1 farkla dünyamızı güzelleştiren, merhameti, sevgiyi ve en safi duyguları görerek yaşamamızı sağlayan evlatlarımızın her zaman farkında olmamız temennisiyle ciğer parelerimizin günü kutlu olsun. Bugün vesileyle korona virüs nedeniyle geçen yıl aramızdan ayrılan down sendromlu Adem Özkan kardeşimize tekrar Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Rabbim bu güzel gençle cennette bizi komşu eylesin" dedi.