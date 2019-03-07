AK Parti'li Gülaçar'dan seçim çalışması

AK Parti MKYK Üyesi ve Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, Özalp ilçesinde başlayan yoğun seçim çalışmalarını gece geç saatlerde Tuşba'da tamamladı.

Özalp Belediye Başkan Adayı Şems Mahfuz Halid Kadirhanoğulları ve Özalp İlçe Teşkilatı ile birçok köyü ziyaret eden Osman Nuri Gülaçar, ziyaretleri esnasında Türkiye gündemine ve 31 Mart seçimlerine yönelik açıklamalarda bulundu. Bugün Özalp ilçesinde olduklarını ifade eden Gülaçar, “Özalp ilçe merkezinin yanı sıra Sağmalı, Dorutay ve Boğazkesen köyü ile beraber birçok köyü ziyaret edip, yüzlerce insanımızla bir araya geldik. Ziyaret ettiğimiz yerlerde Özap'ın kanaat önderleri ve muhtarları ile istişarelerde bulunurken, kapı kapı dolaşıp insanımızla hasbihal etmeye gayret gösterdik. İran'a sınırı bulunan bu ilçemizin çok yüksek bir ticaret potansiyeli var. Lojistik anlamında bir hareket merkezi konuma gelebilecek bu güzel ilçemizde, ak belediyeciliğin kazanması hayati önem arz ediyor. Çünkü ancak ak belediyecilik eliyle istikrar ve güven sağlanabilir. Yakın zamanda İran Büyükelçisi ve önceki zamanlarda da İran Parlamento üyeleri ile bu konuda ciddi çalışmalar yapıyoruz. Türkiye-İran Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı olarak yaptığımız her görüşme, özelde sınır olan ilçelerimize genelde ise şehrimize ve ülkemize yönelik ekonomik işbirliği noktasında değerli adımlar atıyoruz. Bakınız güney, kuzey ve batı sınırlarımızda var olan ak belediyeciliğin komşuları ile ticari ilişkilerine. Özalp'in kadim halkı bu ihtiyacın farkında ve temennimiz o ki Özalp'te yapılan bu çalışmalar sonrası bu güzel ilçemiz ak belediyecilik ile tanışacak” dedi.

“Memleket iş gönül işi”

Gün boyu yaptığı ziyaretler ve daha önceki ziyaretlerle birlikte Özalp halkının yerel seçimlerde kendi ilçelerinde ve büyükşehirde tercihlerini AK Parti'den yana kullanacağını ifade eden Gülaçar, “Van'ımızın en büyük ikinci ilçesi olan Özalp ilçemizde önceki yıllara nazaran AK Parti'ye daha güçlü bir destek gördüm. Buluştuğumuz her hemşehrimizden ilçede Mahfuz Halid kardeşimize, büyükşehirde ise Necdet Takva kardeşimize destek vermeleri hususunda söz aldık” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı taahhütname şeklindeki açıklamalarıyla alakalı da konuşan Gülaçar, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her birinin kendi hikayesi olan şehirlerimizin siluetini bozan, estetik değeri olmayan, kültür varlığımıza katkıda bulunmayan projelere kesinlikle izin vermeyeceğini, kentsel dönüşüm projelerini, şehirlerimizi hem deprem riskinden hem de çarpık yapılaşmadan kurtarmaya dönük olarak geliştirileceğine dair önemli açıklamalarda bulundu. Bizler çarpık yapılaşmanın bedelini; 8 yıl önce Erciş ve Van merkezde ağır ödedik. Devlet Başkanımızın bu açıklamaları, tüm belediye başkan adaylarımızın vizyonudur” diye konuştu.

Kırsal ziyaretlerinin ardından ilçe merkezinde esnaf ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile bir araya gelen Gülaçar, Özalp dönüşü ise Tuşba ilçesi Kalecik TOKİ'de oturan vatandaşları evlerinde ziyaret etti. Gülaçar, Kalecik'te bulunan öğretmen lojmanlarında öğretmenlerle yaptığı toplantıda konuşan Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar, “16-17 yıldır iktidarda olan ve her türlü riski üstlenerek projeler üreten, popülist politikalar uygulamayan, ülkemizin kalkınması, insanımızın yaşam kalitesinin yükseltilmesi için ürettiği projeler ile Türkiye'ye çağ atlatan, küresel bir aktör haline getiren AK Parti, yerel yönetimlerde de belediyecilik markası oluşturmuş bir partidir. Karayolundan havayoluna, hızlı trenden hastanelere ve üniversitelere kadar, insanımızın bir birine, bilime ve sağlığa ulaşımını kolaylaştırmış ve desteklemiş olan AK Parti, her ilde bir üniversite, havayolunu halkın yolu yaparak insana hizmeti merkeze aldı. Son olarak da Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde yapılan doktor atamalarında aslan payını Van aldı. Bu da Van'ı ve insanımızı ne kadar önemsediğimizi göstermesi açısından önemlidir” şeklinde konuştu.